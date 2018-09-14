Луценко о прослушке "Схем": журналисты были свидетелями преступления

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сделал заявление по получению доступа к данным мобильных разговоров журналисток Натальи Седлецкой и Кристины Бердинских. Генпрокурор подчеркнул, что доступ к информации был получен законным путем, через решение суда, и директор НАБУ Артем Сытник после идентификации записанного голоса в разговорах получит подозрение.

В эфире программы "Эхо Украины" на телеканале "Прямой" Луценко заметил, что если журналист стал свидетелем преступления, он, как Генеральный прокурор, вынужден требовать в законном порядке через суд необходимые сведения у мобильного оператора за весь период нахождения в НАБУ двух журналистов и одного не-журналиста.

Как только будет получен ответ, будем оформлено подозрение и вручено лицу, чей голос будет идентифицирован, - то есть господину Сытнику", уточнил Луценко.

Ранее, 4 сентября, от редакции программы антикоррупционных расследований "Схемы" поступило заявление, что Генпрокуратурой был получен доступ к данным телефона главного редактора программы Натальи Седлецкой, а также была дана оценка этому факту как давление на свободу и независимость журналиста.

У Генпрокуратуры также есть разрешение суда на проверку смс-сообщений (за период 17 месяцев) с телефона журналистки издания "Новое время" Кристины Бердинских.

Как сообщалось ранее, в ЕС заявили по поводу скандала, что подобное решение суда о доступе к данным с мобильных устройств нарушает основные свободы СМИ в Украине.