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Луценко о прослушке "Схем": журналисты были свидетелями преступления

Наталья Седлецкая
23:38 Пт, 14 Сентябрь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Twitter

Новости Украины: Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отмечает, что доступ к информации с мобильных телефонов Натальи Седлецкой и Кристины Бердинских получен законно.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сделал заявление по получению доступа к данным мобильных разговоров журналисток Натальи Седлецкой и Кристины Бердинских. Генпрокурор подчеркнул, что доступ к информации был получен законным путем, через решение суда, и директор НАБУ Артем Сытник после идентификации записанного голоса в разговорах получит подозрение.

В эфире программы "Эхо Украины" на телеканале "Прямой" Луценко заметил, что если журналист стал свидетелем преступления, он, как Генеральный прокурор, вынужден требовать в законном порядке через суд необходимые сведения у мобильного оператора за весь период нахождения в НАБУ двух журналистов и одного не-журналиста.

Как только будет получен ответ, будем оформлено подозрение и вручено лицу, чей голос будет идентифицирован, - то есть господину Сытнику", уточнил Луценко.

Ранее, 4 сентября, от редакции программы антикоррупционных расследований "Схемы" поступило заявление, что Генпрокуратурой был получен доступ к данным телефона главного редактора программы Натальи Седлецкой, а также была дана оценка этому факту как давление на свободу и независимость журналиста.

У Генпрокуратуры также есть разрешение суда на проверку смс-сообщений (за период 17 месяцев) с телефона  журналистки издания "Новое время" Кристины Бердинских.

Как сообщалось ранее, в ЕС заявили по поводу скандала, что подобное решение суда о доступе к данным с мобильных устройств нарушает основные свободы СМИ в Украине.

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Новости Украины, Наталья Седлецкая, Прослушка, Суд, Схемы, Юрий Луценко.
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