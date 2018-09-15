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УПЦ КП осудила решение РПЦ о разрыве молитвенного общения с Константинополем

Церковь
05:14 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: УПЦ КП осуждает решение Синода РПЦ о разрыве отношений с Константинопольским Патриархатом.

Украинская православная церковь Киевского Патриархата (УПЦ КП) решительно осудила решение Синода Русской православной церкви (РПЦ) о разрыве молитвенного общения со Вселенским патриархом, которое не оправданно ни с богословской, ни с исторической, ни с канонической точки зрения, сообщает пресс-центр Киевской Патриархии.

"Прекращение молитвенного поминовения одним Предстоятелем Церкви другого Предстоятеля Церкви и разрыв евхаристического общения между иерархами может быть оправдан серьезными нарушениями богословского характера (проповедь и распространение ереси или иного лжеучения). Вопросы церковно-административного характера (назначение представителей Вселенского Патриарха), даже при наличии возражений от другой Церкви, должен решаться на церковно-административном уровне, а не из-за разрыва соединения в Таинстве Святой Евхаристии", – говорится в сообщении.

В пресс-центре также отметили, что Вселенский патриарх никогда никому не передавал своих канонических прав по Киевской Митрополии. Присвоение в 17 веке РПЦ власти над церковью в Украине произошло не по предписанию канонических правил и является недействительным

"Известно и очевидно, что со времени Оскольдового (середина IX в.) и Владимирова (кон. Х в.) Крещения, Русь-Украина имела каноническую и иерархическую связь с Вселенским Константинопольским Патриаршим престолом, как со своей Церковью-Матерью. Известно и очевидно также, что первый канонически признан Вселенским Православием Предстоятель Московского Патриархата был поставлен Константинопольским Патриархом Иеремией в конце XVI в., То есть более чем шесть столетий позже времени образования Киевской Митрополии", – говорится в тексте заявления.

Как отметили в Киевском патриархате, ссылки руководителей РПЦ на то, что назначение экзархом Вселенского Патриархата нарушает каноническую территорию Московского Патриархата является безосновательным.

"До сих пор одним из главных мотивов для епископата, духовенства, монашества и мирян РПЦ в Украине хранить свою подчиненность Московскому Патриархату было убеждение, что через эту подчиненность они сохраняют единение с полнотой Православия, с Поместными Православными Церквами. Теперь все упомянутые архиереи, духовенство, монахи и монахини и миряне должны осознать: оставаясь далее под властью Московского патриарха они вместе с ним разрывают молитвенное и евхаристическое единение со Вселенским Патриархом", – резюмируют в Киевском патриархате.

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Новости Украины, Автокефалия, Константинопольский патриархат, РПЦ, УПЦ КП.
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