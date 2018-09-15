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День спасателя: Гройсман выделил для ГСЧС специальный финресурс

Сегодня в Украине - День спасателя
13:54 Сегодня Телеграф
Укринформ
5632.com.ua

Новости Украины: Во время официального торжества по случаю Дня спасателя в Украине премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул задачу власти в обеспечении спасателей.

Сильная и обеспеченная Служба по чрезвычайным ситуациям - гарантированный спасение для каждого, кто попал в беду.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на торжествах по случаю празднования профессионального праздника - Дня спасателя.

"К большому сожалению, среди личного состава есть потери, но вы выполняете свои задачи и на территории украинского Донбасса. Там очень сложно и опасно, но нужно идти спасать, восстанавливать, обеспечивать грузами или оказывать поддержку жителям. Вы всегда готовы прийти на помощь. Поэтому я хочу пожелать вам успехов, чтобы всегда возвращались домой живы и здоровы, чтобы всегда были готовы отдать почет и уважение украинским гражданам через их защиту и создания надлежащего уровня безопасности", - подчеркнул Премьер.

Гройсман также отметил, что сейчас задача власти - обеспечить спасателей.

"Мы выделили специальный финансовый ресурс на обеспечение вас квартирами. Пока что, возможно, это не очень много, но 204 квартиры будет передано именно ГСЧС", - отметил он.

Гройсман также вручил спасателям государственные награды и отличия Премьер-министра Украины.

Кроме того, во время торжеств спасателям были переданы 8 пиротехнических машин украинского производства "Козак ПМ-Л", которые, как отметил Гройсман в своем Twitter, доставят людей и спецтехнику к местам разминирования.

Справка. День спасателя - праздник, который отмечается в Украине ежегодно 17 сентября.

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Новости Украины, Владимир Гройсман, ГСЧС, День спасателя.
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