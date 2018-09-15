Сытник об анонсе своего подозрения: Главный прокурор - больше политик

Директор НАБУ Артем Сытник не исключает, что ГПУ скоро может объявить ему о подозрении по делу относительно возможного разглашения данных следствия в деле прокурора Константина Кулика во время общения "офф-рекордз" с журналистами.

Такое мнение он высказал в субботу в интервью на телеканале "24", комментируя соответствующее заявление генпрокурора Юрия Луценко.

"К сожалению, Украина - это единственная из европейских стран, где генпрокурор всегда анонсирует что-то: вот будет подозрение, вот я внесу представление... Это, увы, огромная проблема для Украины, когда главный юрист государства - больше политик, чем генпрокурор. Но я не исключаю, что такое подозрение будет объявлено", - сказал Сытник.

Он добавил, что не может исключать даже, что это подозрение будет подписано уже в понедельник. "Возможно, в понедельник. Не знаю. Чем закончится дело - будет видно", - отметил директор НАБУ.

Отвечая на вопрос, как могут развиваться события после объявления подозрения, Сытник сказал, что, вероятно, его отстранят от должности, по крайней мере на время выборов. "Видимо отстранят от должности, если пойдут по такому сценарию. Я думал, что они будут устранять меня через аудитора НАБУ. Но видимо решили склониться к силовому сценарию и пойти другим путем - подозрение, отстранение от должности, по крайней мере, на предвыборный и избирательный период", - сказал Сытник.

По его мнению, это дело, расследование которого продолжается уже 9 месяцев, сейчас активизировалось потому, что "расследования НАБУ перед выборами несут большую угрозу для фигурантов производств". "Я еще раньше говорил, что будут угрозы, подозрения и задержания. Как видите, мой прогноз сбывается. Но я к этому спокойно отношусь. Жаль, что в попытках объявить мне подозрение или даже остановить работу НАБУ страдают журналисты", - подчеркнул Сытник.

При этом, он подчеркнул, что ни на каких встречах с журналистами не разглашал информации, которую ему вменяют.