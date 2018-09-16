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16 сентября - Писидийской иконы Божией Матери
10:48 Сегодня Телеграф
religions.unian.net
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Сегодня, 16 сентября, Православная церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы "Писидийской".

Икона Божьей Матери "Писидийская" - одним из древних чудотворных образов Богородицы. Икона получила своё название от города Созополь Писидийский, который расположен в центральной части полуострова Малая Азия. Происхождение иконы неизвестно. На чудеса исцеления от иконы и её обильное мироточение указывает Елевсипп.

Он свидетельствует, что видел собственными глазами, как по пламенной молитве святого Феодора Сикеота из иконы сошла струя елея и омочила глаза молящегося. У одной супружеской пары из Амасии дети рождались мёртвыми. Это сильно печалило семейную пару и однажды они обратились к патриарху Евтихию с просьбой помолиться о даровании им живых детей. Патриарх согласился помочь. Он усердно помолился и помазал супругов маслом от Писидийской иконы.

Потом, после раздумья, произнёс: "Назовите дитя, которое родится, Петром, и оно будет жить".

Эти слова оказались пророческими. Родился именно мальчик и его назвали Петром, потом родился второй мальчик, названный Иоанном и они оба росли здоровыми и крепкими. Этот случай стал широко известен в округе и способствовал росту почитания иконы.

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Новости Украины, 16 сентября, Память, Писидийская икона Божией Матери, Писидийская Пресвятая Богородица, Православная церковь, Праздник, Пресвятая Богородица.
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