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День памяти Гонгадзе отмечают в Украине

Георгий Гонгадзе
12:22 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Журналист Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года, это вызвало широкий общественный резонанс в Украине.

В Украине 16 сентября чтят память журналиста Георгия Гонгадзе. Именно в этот день 18 лет назад он исчез, а 2 ноября в Таращанском лесу, в 70 км от Киева, было найдено тело, в котором друзья и родственники опознали тело журналиста.

Большинство проведенных впоследствии экспертиз подтвердило, что найденный труп - это тело Г. Гонгадзе. Однако, только в феврале 2001 года Генеральная прокуратура признала факт смерти журналиста и возбудила дело по статье "Умышленное убийство", а в сентябре 2002 года признала, что найденное в Таращанском лесу тело принадлежит Г. Гонгадзе. В 2009 году в Киевской области были найдены останки черепа, которые принадлежали пропавшему журналисту. Впрочем, мать Георгия Гонгадзе до последнего не верила, что найденные останки принадлежат ее сыну, поэтому его похоронили только 22 марта 2016 года.

Исчезновение и убийство Георгия Гонгадзе вызвало широкий общественный резонанс как в Украине, так и за рубежом. В Украине с акций протеста против исчезновения и убийства журналиста начались широкомасштабные протестные акции, известные под названием "Украина без Кучмы", во время которых протестующие обвиняли тогдашнего президента и его ближайшее окружение в исчезновении журналиста и требовали отставки Л. Кучмы. Почти через восемь лет после исчезновения журналиста, 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г. Гонгадзе трех бывших работников Департамента внешнего наблюдения МВД - Валерия Костенко, Александра Поповича и Николая Протасова - и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет. Н. Протасов умер в колонии в конце марта 2015 года. Бывшего начальника Департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексея Пукача 29 января 2013 года приговорили к пожизненному лишению свободы.

Однако и до сих пор не названы заказчики убийства журналиста. В апреле 2014 года Генеральная прокуратура Украины начала пересмотр дела об убийстве Г. Гонгадзе и проверку причастности к нему тогдашнего президента Леонида Кучмы. В феврале 2015 года Генпрокуратура возобновила досудебное расследование уголовного производства по факту организации умышленного убийства журналиста Георгия Гонгадзе по предварительному сговору группой лиц, а также по факту превышения власти и служебных полномочий лицами, которые занимали особо ответственное положение, что повлекло особо тяжкие последствия.

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Новости Украины, Георгий Гонгадзе, Журналист, Исчезновение, Леонид Кучма, Украина.
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