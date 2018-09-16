На постановку пьесы Сенцова выделят 2 млн грн из бюджета

На постановку театральной пьесы Олега Сенцова "Номера" из Украинского культурного фонда выделят 1 905 887 гривен. Об этом сообщила во время интервью Громадському радио исполнительный директор фонда Юлия Федив. Она рассказала, что пьеса "Номера" — один из 15 международных проектов-победителей, которые подали заявки на финансирование.

"Сейчас уже происходит подписание договоров с теми заявителя, которые прошли переговорную процедуру в начале сентября. И уже сегодня подписываются договора. Среди них была и пьеса Олега Сенцова "Номера", — сказала Ю. Федив. Также исполнительный директор отметила, что фонд финансирует международные проекты наполовину, национальные — на 80%, а индивидуальные — полностью. По словам продюсера постановки пьесы "Номера" Анны Паленчук, проект подавался как международный, потому что так у спектакля будет больше шансов на гастроли за рубежом. "Мы всегда работаем с различными иностранными компаниями для того, чтобы реализовать тот или иной проект. Тогда у этой пьесы будет потенциал поехать за границу. Мы так и хотим, чтобы эта пьеса принимала участие в различных театральных фестивалях, гастролях", – подчеркнула она. А. Паленчук проанонсировала постановку "Номеров" на конец ноября.