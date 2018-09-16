За 10 лет "карту поляка" получили почти 102 тыс. украинцев

С 2008 по 2017 года карту поляка получили 101 тыс. 937 граждан Украины.

Об этом говорится в ответе МИД Польши на информационный запрос собственного корреспондента Укринформа.

Как отмечается, с 2008 года, как правило, 8,5-10 тыс. граждан Украины ежегодно получали карту поляка. В течение 2016-2017 годов наблюдался рост количества выданных документов гражданам Украины — ежегодно более 13 тысяч.

В первом полугодии нынешнего года польские консульские учреждения в Украине уже приняли более 7,2 тыс. заявлений от украинских граждан на получение карты поляка, что почти на 1 тыс. больше, чем за аналогичный период 2017 года.

На протяжении 10 лет, до июня 2018-го, 1248 граждан Украины получили отказ в получении карты поляка.

В целом, с 2008 до июня 2018 года больше всего карт поляка получили граждане Беларуси (почти 120 тыс.). Кроме того, более 6 тыс. карт поляка выдано гражданам России, свыше 3 тыс. - Казахстана, более 1,7 тыс. - Молдовы, 605 — Узбекистана, 132 — Азербайджана, 95 - Армении, 65 — Туркменистана.

Как известно, карта поляка — документ, подтверждающий принадлежность лица к польскому народу за пределами исторической родины. Владелец такого документа пользуется правами согласно Закону "О карте поляка", принятого Сеймом Польши 7 сентября 2007 года. Целью их получения считается необходимость поддержки польских граждан и их потомков в странах, образованных после распада СССР. Владельцы карты поляка имеют ряд льгот на территории Польши. В частности, речь идет об упрощенной процедуре получения документа на пребывание в Польше, а также ускоренной процедуре получения гражданства страны, получении льгот при поступлении в польские вузы, проезде в общественном транспорте и прочее.