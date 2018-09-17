В Минздраве рассказали, как ВНО повлияло на количество абитуриентов в медвузах

Количество первокурсников в медицинских высших учебных заведениях сократилось в среднем на 28%, чем в прежние годы. Причиной стал барьер в 150 баллов, которые отныне должны набрать абитуриенты на ВНО для поступления в такие вузы.

Об этом в эфире "Громадського радіо" рассказала советник министра здравоохранения Инна Совсун.

"Мы увидели эффект относительно количества набора. В большей степени это за счет контрактников, потому что подавляющее количество бюджетников все-таки преодолевает порог в 150 баллов. Зато сокращения по контрактникам были существеннее. Раньше, к сожалению, на контракт можно было поступить с очень низкими баллами. Это не является виной университетов, это системная проблема", — рассказала она.

Напомним, в этом году в рамках реформы медицинского образования вырос проходной барьер баллов, которые должен набрать абитуриент для поступления на медицинские специальности в вузы.

Отныне он составляет 150 баллов из 200 возможных.

Медицинская отрасль должна реформироваться в несколько этапов: проходной балл, международные независимые оценки во время обучения и ужесточения требований к стандартам преподавания.

В этом году на специальности "Стоматология", "Медицина" и "Педиатрия" могли поступить только те абитуриенты, которые набрали более 150 баллов по результатам ВНО по конкурсным предметам — биологии, химии или математики. Это будет способствовать тому, что профессию врача будут получать лучшие, говорят в Минздраве.