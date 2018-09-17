Настоящие герои: как награждали четвероногих спасателей ГСЧС (Видео)

15 сентября, в рамках торжеств по случаю Дня спасателя, состоялось чествование тех, кто бок о бок каждый день выполняет задачи по спасению людей - служебных спасательных собак. В этот день участие в церемонии приняли девять четвероногих спасателей, которые стояли у истоков кинологической поисково-спасательного дела и заложили надежный фундамент современной кинологии в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. У каждого из них за спиной многолетний самоотверженный труд, сотни спасенных жизней и немало достижений. В знак благодарности и уважения, эти четвероногие спасатели получили подарки и любимые лакомства, а также по-жизненное обеспечение всем необходимым питанием и уходом. Среди завершил службу в рядах ГСЧС - первая поисково-спасательная собака, которой в этом году исполнилось 13 лет, - Марджи. Благодаря ей спасателям Сумщины удалось дважды отыскать и вернуть домой двух пожилых людей, страдающих болезнью Альцгеймера. Ее коллеги Бастер, Ричард и Курт, с Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, в своем активе также имеют сотни спасенных жизней. Девятилетняя немецкая овчарка Алабама - единственная спасательная собака, работает в трех районах Одесской области, и лишь несколько месяцев назад ей удалось отыскать маленького мальчика, который потерялся в лесу. Конечно же, все помнят чемпиона Чегевара, благодаря которому в 2012 году удалось найти женщину, которая была заблокирована под завалами разрушенного дома в Николаеве. Этот подвиг он повторил в 2016 году уже в Киеве, во время обрушения дома на улице Богдана Хмельницкого. Лабрадоры Бэрримор и Норби этот день также получили свои награды и заслуженные аплодисменты. И, конечно же, малыш Крис - единственный в Европе спасательная собака породы такса - уникальный и универсальный четвероногий спасатель ... Со слезами на глазах присутствуют провели их всех на заслуженный отдых и поблагодарили за многолетний самоотверженный труд. С сегодняшнего дня, Службой спасения была основана новая трогательная традиция - торжественно отмечать наших служебных собак за весомый вклад в общую важную миссию - защищать жизнь людей, нуждающихся в помощи.