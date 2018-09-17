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Прогноз погоды на 18 сентября: в Украине будет тепло и сухо

Прогноз погоды на 18 сентября
15:23 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

Новости Украины: 18 сентября, синоптики прогнозируют в Украине небольшую облачность без осадков; ветер переменных направлений, 3-8 м/сек; температура ночью 9-11° тепла, днем 22-24°.

В Украине в ближайшие сутки 18 сентября погоду будет определять область высокого атмосферного давления, осадков не ожидается, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью и утром в западных областях местами туман, ветер преимущественно западный, 3-8 м/с.

Температура ночью 7-12°, на побережье морей до 15°; днем 20-25°, на крайнем западе страны до 28°.

Погода на 18 сентября; Фото: meteo.gov.ua

На западе Украины без осадков. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +23…+25 градусов.

В Карпатах без осадков. Температура ночью +9…+11 градусов, днем +25…+27 градусов.

На севере Украины ясно. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +22…+24 градусов.

В центре Украины ясно. Температура воздуха ночью +8…+ 10 градусов, днем +22…+24 градусов.

На востоке Украины солнечно. Температура воздуха ночью +6…+8 градуса, днем +21…+23 градусов.

На юге Украины сухо. Температура воздуха ночью +11…+13 градуса, днем +22…+24 градусов.

В Крыму без осадков. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +22…+24 градусов.

В Киеве 18 сентября осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около +10°, днем +22...+24°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 18 сентября самая высокая температура днем была 29,7° в 2015 году, самая низкая ночью 1,4° в 1958 году.

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В Украине 19 сентября также без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 10-15 °, в западных областях и Крыму 7-12 °; днем 23-28 °.

В Киеве 19 сентября без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-14°; днем 25-27°.

По состоянию на 9:00 понедельника, 17 сентября, температура воды в Черном и Азовском морях была 19-21°, в Днепре в пределах г.Киева 21°.

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Новости Украины, 18 сентября, Дожди, Погода, Прогноз погоды, Прогноз погоды на 18 сентября, Синоптики, Тепло.
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