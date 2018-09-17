Полторак отправится в Британию

В понедельник в Киеве состоялась официальная встреча Государственного секретаря по вопросам обороны Великобритании Гэвина Александера Вильямсона и Министра обороны Украины Степана Полторак.

"Маяки и приоритеты", которые расставили коллеги во время встречи, должны стать темой следующей встречи, которая состоится в ноябре в Лондоне, передает корреспондент УНН со ссылкой на Министра обороны Украины.

"Надеюсь, маяки, которые мы расставили и приоритеты, над которыми нам нужно поработать в течение месяца, так как на приглашении коллеги в ноябре месяце я планирую быть с официальным визитом в Лондоне, где мы еще раз вернемся к вопросам, которые сегодня поставили", - заявил Полторак во время брифинга по итогам встречи с Вильямсоном.