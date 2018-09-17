Архиепископ Климент посетил в СИЗО Балуха

По словам архиепископа, Владимир Балух жалуется на сильную боль в сердце, однако продолжает голодовку в заявленном режиме, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

При этом Климент отказался прокомментировать информацию об избиении В.Балуха в СИЗО Симферополя.

"Я Володю видел, с ним общался, в том числе о его здоровье, передал письма поддержки. Сначала мы обсудим некоторые вещи с адвокатом, после будет официальное заявление по этому поводу. Могу только сказать, что Володя жалуется на боль в сердце, иногда боль настолько острая, что он задыхается и чувствует рвотные позывы", - рассказал архиепископ.

Как сообщалось, ранее появилась информация, что украинского активиста Владимира Балуха в Симферопольском СИЗО вывели из камеры, сильно избили и угрожают от него избавиться. Адвокат после этого пытался добиться встречи со своим подзащитным, однако его в СИЗО не пустили.

Балух объявил 19 марта бессрочную голодовку.

После аннексии Крыма Балух вывесил во дворе своего дома украинский флаг. ФСБ РФ задержала активиста 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет активист, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Украинец свою вину не признал.