В Госкино анонсировали 18 новых украинских фильмов

Председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко во время медиадискусии на VIII международном медиафоруме Kiev Media Week рассказал о новых украинских кинопремьерах.

"Этой осенью кинопремьеры проходят каждый уикенд - благодаря, в первую очередь, государственной поддержке. Во второй половине года имеем премьеры 18-ти полнометражных фильмов, из них государство поддержало 16", - сказал председатель Госкино.

Он добавил, что украинский кинематограф сейчас развивается во вполне европейском контексте, поскольку около трети проектов, которые были поддержаны, создаются в европейской коопродукции. Еще одним из важных факторов, по его словам, является расширение географического круга партнеров.

"В первую очередь самыми перспективными сейчас выглядят представители канадской киноиндустрии. С правительством Канады мы уже на завершающем этапе в плане финализации межправительственного соглашения о совместном аудиовизуальном кинопроизводстве. Для нас также важно добиться рамочных юридических международно-правовых договоренностей с Китаем, потому что это на сегодня самый большой рынок в мире", - отметил Ильенко.

В то же время он обозначил самые большие нынешние проблемы отрасли.

"Одна из них - та, что для индустрии больше всего необходимы системность и прогнозируемость в государственной поддержке, поскольку именно это дает возможность рассчитывать план действий хотя бы на следующие пару лет. Без того, что индустрия будет видеть объемы поддержки, способы ее предоставления хотя бы на несколько лет вперед, говорить об эффективном партнерстве с частными инвесторами невозможно", - подчеркнул председатель Госкино.

Еще один вызов, по его словам, заключается в том, что за последние годы много усилий направили только на поддержку производства кино, но не на соответствующее образование.

"Для того, чтобы киноиндустрия развивалась и в перспективе могла выйти на тот уровень развития, когда она не будет настолько зависеть от государственной поддержки, надо поддерживать другие звенья. И самым критическим моментом является образование. Речь идет не о практике, не о том, как построить учебную программу, а о том, что сегодня проблема нашей киношколы - в бытовом плане... Надо направить финансовые ресурсы на обеспечение образования. Кэш-рибейты - это тоже вопрос, который наиболее часто звучит на каждой презентации украинской киноиндустрии за рубежом. И это является сейчас тем обстоятельством, которое очень сильно снижает нашу конкурентоспособность на международном рынке в борьбе за реальные деньги, за приход сюда людей, которые будут снимать здесь кино, использовать наши ресурсы, наши локации, создавать рабочие места", - сказал председатель Госкино.

Также он подчеркнул, что очень важно поддерживать развитие сети кинопроката, то есть кинотеатров.

"Потому что бесполезно говорить о каком-то бизнесе, об экономике, об инвестициях, когда в стране 513 кинозалов, расположенных в 170 кинотеатрах, которые находятся в основном в Киеве и других мегаполисах", - подчеркнул Ильенко.

Председатель Госкино призвал киносообщество объединить усилия для того, чтобы адвокатировать в бюджете 2019 года расходы на все эти крайне необходимые вещи.