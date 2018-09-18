В Украине усилили соцзащиту жертв политрепрессий и нацистских преследований

Верховная Рада усилила социальную защиту отдельных категорий лиц из числа жертв нацистских преследований: за закон №3815-д о внесении изменений в некоторые законы Украины об усилении социальной защиты отдельных категорий лиц из числа жертв нацистских преследований и политических репрессий на заседании во вторник проголосовали 243 народных депутата.

Документ, в частности, дает право на бесплатный проезд не только в городском траснпорте, но и в автобусах пригородных и межгородских внутриобластных маршрутов по месту проживания, железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения при наличии удостоверения установленного образца, а в случае введения системы автоматизированной системы учета оплаты проезда - также выдаваемого бесплатно электронного билета.

Законопроект также предусматривает, что жертвы политрепрессий и нацистских преследований могут бесплатно раз в два года в двух направлениях воспользоваться железнодорожным, морским и речным транспортом, кроме пригородного, а также межобластым автобусным и воздушным транспортом, либо же проезда один раз в год на этом же транспорте в обоих направлениях с 50% скидкой.