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В Украине усилили соцзащиту жертв политрепрессий и нацистских преследований

Узницы концлагеря Равенсбрюк
12:41 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: 112 Украина

Новости Украины: Верховная Рада утвердила новые льготы жертвам нацистских преследований и политических репрессий.

Верховная Рада усилила социальную защиту отдельных категорий лиц из числа жертв нацистских преследований: за закон №3815-д о внесении изменений в некоторые законы Украины об усилении социальной защиты отдельных категорий лиц из числа жертв нацистских преследований и политических репрессий на заседании во вторник проголосовали 243 народных депутата.

Документ, в частности, дает право на бесплатный проезд не только в городском траснпорте, но и в автобусах пригородных и межгородских внутриобластных маршрутов по месту проживания, железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения при наличии удостоверения установленного образца, а в случае введения системы автоматизированной системы учета оплаты проезда - также выдаваемого бесплатно электронного билета.

Законопроект также предусматривает, что жертвы политрепрессий и нацистских преследований могут бесплатно раз в два года в двух направлениях воспользоваться железнодорожным, морским и речным транспортом, кроме пригородного, а также межобластым автобусным и воздушным транспортом, либо же проезда один раз в год на этом же транспорте в обоих направлениях с 50% скидкой.

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Новости Украины, Верховная Рада, Депутаты, Назизм, Репрессии.
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