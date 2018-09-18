UkraineNow: украинские товары получили собственный экспортный бренд (Видео)

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) представило экспортный бренд Украины, с помощью которого украинские товары и услуги будут продвигаться на международные рынки. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. Экспортный бренд Украины базируется на бренде UkraineNow. По словам первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива, экспортный бренд должен помочь покупателям узнавать украинскую продукцию. "Это сможет объединить различные по ассортименту и типом товары и услуги в единую визуальную концепцию и стилистику", - объяснил министр. В свою очередь, руководитель программ сотрудничества Представительства Европейского Союза в Украине Штефан Шльойнинг отметил, экспортный бренд Украины поможет украинским производителям использовать в полном объеме уникальные возможности, предлагаемые в рамках Соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС. Кроме того, наличие сильной экспортной марки является чрезвычайно важным для украинского бизнеса, который стремится расширить свой глобальный потенциал и представлять свою продукцию и услуги на новых рынках за рубежом, считает директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж. "Это также необходимо для участия малых и средних предприятий в торговых миссиях и международных выставках. Более того, экспортный бренд, который мы открываем сегодня, усилит репутацию и прозрачность Украины на международной арене", - добавил он.