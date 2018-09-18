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Минюст: Регистрация за пределами своей области теперь невозможна

Министерство юстиции Украины
17:38 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
telegraf.com.ua

Новости Украины: Минюст Украины применил технический механизм, не позволяющий осуществлять регистрационные действия за пределами области регистратора.

Министерство юстиции Украины на техническом уровне внедрило механизм, не позволяющий регистратору осуществлять регистрационные действия за пределами своей области, сообщила пресс-служба ведомства.

В настоящее время в антирейдерскую комиссию министерства поступают многочисленные жалобы на нарушения законодательства регистраторами, которые осуществляют регистрационные действия вне пределов своей юрисдикции. Отключение доступа к реестрам оказывают незначительный эффект, и норма о запрете регистрационных действий за пределами своей области регистраторами продолжает умышленно или несознательно нарушаться.

"Мы решили использовать принцип, при котором система просто физически не позволит человеку сделать умышленную или неумышленную ошибку. Теперь регистратор технически не сможет осуществить регистрационное действие не в своей области – если он попытается это сделать, на экране появится надпись "техническая ошибка" и нажать кнопку будет невозможно", - цитирует пресс-служба ведомства заместителя министра юстиции по государственной регистрации Елены Сукмановой.

Замминистра также отметила, что Минюст будет продолжать применять технические решения для защиты прав собственности, и анонсировала автоматический обмен данными между реестрами министерства и Единым государственным реестром судебных решений для того, чтобы сделать невозможной регистрацию прав собственности на основе подделанных решений судей.

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Новости Украины, Антирейдерская комиссия, Минюст Украины, Регистрация.
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