Госстат: в июле украинцев стало меньше почти на 16 тысяч

В июле украинцев стало меньше на 15,8 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.

В частности, по данным Госстата численность населения в Украине по оценке на 1 августа 2018 года составила 42 млн 248,1 тыс. человек. При этом, по состоянию на 1 июля в Украине насчитывалось 42 млн 263,9 тыс. человек.

Таким образом в течение месяца украинцев стало меньше на 15,8 тысяч человек.

Как добавили в Госстате, в течение января-июля 2018 года численность населения уменьшилась на 138,3 тыс. человек.

Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших — 57 живорожденных.

В целом, за последние полгода численность населения Украины уменьшилась на 122,5 тыс. человек.