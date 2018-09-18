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Рада поддержала 17-кратный штраф за непристегнутый ремень безопасности

Рада поддержала 17-кратный штраф за непристегнутый ремень безопасности
21:41 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости Украины: Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, который увеличивает в 17 раз штрафы для водителей за нарушения правил использования ремней безопасности.

240 народных депутатов проголосовали за законопроект № 8492, увеличивающий в 17 раз штрафы для водителей за нарушения правил использования ремней безопасности..

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на сайт парламента.

"Законопроектом предлагается внести изменения в части 5 статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях и увеличить административную ответственность за нарушение правил пользования ремнями безопасности и шлемами с 51 гривны до 850 гривен", - говорится в пояснительной записке.

Его авторы объясняют, что такое увеличение связано со значительной общественной опасностью и массовым неиспользованием ремней безопасности и мотошлемов водителями и пассажирами.

Раньше комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности поддержал проект о повышении штрафа для водителей, которые не пользуются ремнями безопасности в автомобиле.

Проект закона №8492 зарегистрировали в Раде 19 июня 25 народных депутатов.

Они предлагают увеличить штраф за неиспользование ремней или шлемов с 3 до 50 необлагаемых минимумов, то есть с 51 до 850 гривен.

В пояснительной записке депутаты говорят, что действующий в настоящее время штраф "слишком снисходительный и несоразмерно низкий по сравнению с тяжелыми последствиями, которые могут быть вызваны из-за несоблюдения правил".

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Новости Украины, Верховная Рада Украины, Законопроект, Ремень безопасности, Штраф.
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