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Воевавший в рядах "ДНР" наемник-россиянин получил 10 лет тюрьмы

Суд
23:21 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: По данным прокуратуры, россиянин незаконно пересек государственную границу Украины и приехал в Донецк, где прибыл в так называемый военкомат "ДНР".

Орджоникидзевский районный суд Мариуполя признал воевавшего против украинских войск на Донбассе гражданина Российской Федерации виновным в участии в террористической организации и совершении ряда других преступлений, приговорив его к 10 годам лишения свободы.

"В феврале 2017 бывший российский военнослужащий, устав от безденежья, решил воспользоваться своими военными навыками и направился на оккупированную РФ территорию Донецкой области, где вступил в ряды незаконного вооруженного формирования террористической организации "ДНР" для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Украины", - сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным прокуратуры, россиянин, обходя контрольные пункты въезда-выезда, незаконно пересек государственную границу Украины и приехал в Донецк, где прибыл в так называемый военкомат "ДНР". Его зачислили в "5-ю Отдельную мотострелковую бригаду "Оплот" т.н. Министерства обороны "ДНР" на должность стрелка и выдали огнестрельное оружие и боеприпасы. Наемник подписал контракт, в котором была согласована денежная выплата за службу. С февраля по март 2017 года он участвовал в вооруженном противостоянии с ВСУ на стороне "ДНР".

"В апреле 2017 года боевика с оружием задержали украинские военнослужащие и передали в правоохранительные органы. Во время досудебного расследования по ходатайству прокуратуры Донецкой области россиянину избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - отмечают в прокуратуре.

Суд признал российского наемника виновным в инкриминируемых преступлениях по ч.1 ст.258-3 (участие в террористической организации), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ч.1 ст.332-1 (незаконная переправка лиц через госграницу Украины) Уголовного кодекса Украины и приговорили его к 10 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

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