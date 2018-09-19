Сегодня отмечают Михайлово чудо: что можно, а что нельзя делать в этот праздник
Новости Украины: 19 сентября православные верующие отмечают великий праздник – Михайлово чудо.
В церковном календаре дата – 19 сентября – это большой праздник, который называется Михайлово Чудо. Верующие люди в этот день припоминают чудо, которое случилось много лет назад. Примерно в 4 веке, по легенде, Архистратиг Михаил спас от разрушения христианский храм. Названий у этого праздника, как оказалось достаточно много - Михайлов день, Михаил, Михайла, михайловские морозы, михайловские утренники, михайловские заморозки, Михаил-архистратиг.
Архистратиг Михаил – один из христианских святых, который является наиболее чтимым. В народе он является защитником бедных и нуждающихся. Его также считают грозным судьей, так как он провожает души умерших и оценивает на весах их поступки.
Чудо, которое легло в основу праздника, согласно преданиям, произошло близ Фригийского города Иераполя. Там находилась церковь в честь Архистратига Михаила, возле которой бил целебный источник. Храм возвел один из жителей в знак благодарности архистратигу Михаилу за исцеление его дочки, которая была немой.
Отцу, который в то время не был крещен, во сне явился архангел Михаил и сказал, что его дочь исцелится, если попьет воды из источника. Все случилось так, как и говорил архангел - испив воды, девочка начала говорить. После чего семья крестилась и построила церковь, посвященную архистратигу.
Праздник Михайлово Чудо: что нельзя делать
На Михайлово Чудо 19 сентября стоит избегать ссор и конфликтов. В этот день лучше не спорить и не ругаться, а постараться найти мирный способ решения проблемы. Если человек все же злился на кого-то и пробовал выяснять отношения, это было не к добру.
После еды остатки со стола выбрасывать нельзя, а лучше отдать нуждающимся. Если на Михайлово чудо 19 сентября весь день помогать другим людям, то многие другие приметы утрачивали свою силу.
В этот праздничный день в храмах ставят общую свечу и служат молебен. Наши предки верили, что на Михайлово чудо может исполниться любое желание, поэтому просили о самом важном – счастье и здоровье близких, достатке и благополучии, о помощи и заступничестве.
Раньше верили, что в этот день больные могли излечиться.
- На Михайлово Чудо грехом считается работать на земле.
- 19 сентября не рубят дрова и вообще не занимаются хозяйством.
- Хозяйкам приметы строго запрещали в этот день печь хлеб и пироги.
- На Михайла старались вообще не работать, иначе можно "начудить".
- Нельзя ссориться и вступать в конфликты с родственниками и коллегами.
- В этот день нежелательно мыть голову – можно “смыть ум”.
- 19 сентября после еды остатки со стола выбрасывать нельзя, а лучше отдать нуждающимся.
- Если на Михайлово чудо 19 сентября весь день помогать другим людям, то можно попросить у Михаила исполнение желания.
Приметы и поверья на Михайлово чудо
- Если день теплый, то осень будет долгой.
- Если на деревьях есть изморозь, то зима будет снежной.
- Если осиновый лист ложится изнанкой вверх, то зима будет теплой, если наоборот – холодной.
- Кто надумал работать на Михайлово чудо, тот накличет беду
Что нужно сделать в этот день
В этот день обязательно нужно идти в церковь на праздничную литургию.
Считается, что в на праздник нужно молится Архангелу Михаилу об исцелении своего тела и души.
На Михайлово чудо принято было устраивать "сходки" или "братчины". Это мероприятие, на котором родственники и соседи выясняли отношения, решали давние споры и улаживали ссоры. Считается, что в этот день обязательно нужно примирится с родственниками. Обязательный ритуал подобного мероприятия – объятия и братания.
Раньше люди устраивали праздничные ужины, на которые каждый приносил блюдо. Такие события объединяли и примиряли семьи.
На праздник 19 сентября принято ставить свечку в память о священном событии "Михайловым чуде". Считается, Архангел Михаил исполняет самые сокровенные желания в этот день. Поэтому стоит попросить святого о самом важном – здоровье и счастье близких вам людей, о защите и благополучии.
Заговоры на Михайлово Чудо
Заговор для защиты дома от зла
Этот заговор можно произнести только на Михайлово Чудо. Для этого хозяин или хозяйка дома становились на пороге входной двери. Обязательно в правой руке должна быть зажженная свеча. Чтобы сохранить дом от зла, порчи и злых духов, наши предки произносили такие слова:
"Великий Архистратига Михаил, помоги мне грешному, рабу твоему (имя), избавь меня от труса, от потопа, от огня. Иначе и от напрасной наглой смерти, и от всякого зла, от бури ненастной и от лукавого. Избавь мой дом от дел нечистых. Аминь".
После чего необходимо затушить свечу. Этот заговор произносят еще спустя два дня после Михайлова Чуда.
Заговор на Михайлово Чудо для защиты от врагов
В этот день обычно глава семьи произносил заговор, который, как считали в древности, защищал от любых врагов - будь то людей или же нечисть и злые духи. Для этого большак, или как его еще называют глава семьи, обращался к Архангелу Михаилу со словами:
"Поду я, раб (имя) из избы дверьми-воротами; навстречу мне Михаил-архангел со святыми своими с ангелами и апостолами. И взмолюсь я Михаилу-архангелу: Михаил-архангел, заслони ты меня железною дверью и запри тридевятью замками-ключами. И глаголет мне, рабу Божьему, Михаил-архангел: заслоню я тебя, раба божьего, железною дверью и замкну тридевятью замками-ключами, и дам ключи звездам. Возьмите ключи, отнесите на небеса! Замыкаюся я, раб Божий, девяноста позолоченными ключами, от колдуна, от колдуницы, от волхвов и от волховиц…".