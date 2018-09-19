Сегодня отмечают Михайлово чудо: что можно, а что нельзя делать в этот праздник

В церковном календаре дата – 19 сентября – это большой праздник, который называется Михайлово Чудо. Верующие люди в этот день припоминают чудо, которое случилось много лет назад. Примерно в 4 веке, по легенде, Архистратиг Михаил спас от разрушения христианский храм. Названий у этого праздника, как оказалось достаточно много - Михайлов день, Михаил, Михайла, михайловские морозы, михайловские утренники, михайловские заморозки, Михаил-архистратиг.

Архистратиг Михаил – один из христианских святых, который является наиболее чтимым. В народе он является защитником бедных и нуждающихся. Его также считают грозным судьей, так как он провожает души умерших и оценивает на весах их поступки.

Чудо, которое легло в основу праздника, согласно преданиям, произошло близ Фригийского города Иераполя. Там находилась церковь в честь Архистратига Михаила, возле которой бил целебный источник. Храм возвел один из жителей в знак благодарности архистратигу Михаилу за исцеление его дочки, которая была немой.

Отцу, который в то время не был крещен, во сне явился архангел Михаил и сказал, что его дочь исцелится, если попьет воды из источника. Все случилось так, как и говорил архангел - испив воды, девочка начала говорить. После чего семья крестилась и построила церковь, посвященную архистратигу.

Праздник Михайлово Чудо: что нельзя делать

На Михайлово Чудо 19 сентября стоит избегать ссор и конфликтов. В этот день лучше не спорить и не ругаться, а постараться найти мирный способ решения проблемы. Если человек все же злился на кого-то и пробовал выяснять отношения, это было не к добру.

После еды остатки со стола выбрасывать нельзя, а лучше отдать нуждающимся. Если на Михайлово чудо 19 сентября весь день помогать другим людям, то многие другие приметы утрачивали свою силу.

В этот праздничный день в храмах ставят общую свечу и служат молебен. Наши предки верили, что на Михайлово чудо может исполниться любое желание, поэтому просили о самом важном – счастье и здоровье близких, достатке и благополучии, о помощи и заступничестве.

Раньше верили, что в этот день больные могли излечиться.

На Михайлово Чудо грехом считается работать на земле.

19 сентября не рубят дрова и вообще не занимаются хозяйством.

Хозяйкам приметы строго запрещали в этот день печь хлеб и пироги.

На Михайла старались вообще не работать, иначе можно "начудить".

Нельзя ссориться и вступать в конфликты с родственниками и коллегами.

В этот день нежелательно мыть голову – можно “смыть ум”.

19 сентября после еды остатки со стола выбрасывать нельзя, а лучше отдать нуждающимся.

Если на Михайлово чудо 19 сентября весь день помогать другим людям, то можно попросить у Михаила исполнение желания.

Приметы и поверья на Михайлово чудо

Если день теплый, то осень будет долгой.

Если на деревьях есть изморозь, то зима будет снежной.

Если осиновый лист ложится изнанкой вверх, то зима будет теплой, если наоборот – холодной.

Кто надумал работать на Михайлово чудо, тот накличет беду

Что нужно сделать в этот день

В этот день обязательно нужно идти в церковь на праздничную литургию.

Считается, что в на праздник нужно молится Архангелу Михаилу об исцелении своего тела и души.

На Михайлово чудо принято было устраивать "сходки" или "братчины". Это мероприятие, на котором родственники и соседи выясняли отношения, решали давние споры и улаживали ссоры. Считается, что в этот день обязательно нужно примирится с родственниками. Обязательный ритуал подобного мероприятия – объятия и братания.

Раньше люди устраивали праздничные ужины, на которые каждый приносил блюдо. Такие события объединяли и примиряли семьи.

На праздник 19 сентября принято ставить свечку в память о священном событии "Михайловым чуде". Считается, Архангел Михаил исполняет самые сокровенные желания в этот день. Поэтому стоит попросить святого о самом важном – здоровье и счастье близких вам людей, о защите и благополучии.

Заговоры на Михайлово Чудо

Заговор для защиты дома от зла

Этот заговор можно произнести только на Михайлово Чудо. Для этого хозяин или хозяйка дома становились на пороге входной двери. Обязательно в правой руке должна быть зажженная свеча. Чтобы сохранить дом от зла, порчи и злых духов, наши предки произносили такие слова:

"Великий Архистратига Михаил, помоги мне грешному, рабу твоему (имя), избавь меня от труса, от потопа, от огня. Иначе и от напрасной наглой смерти, и от всякого зла, от бури ненастной и от лукавого. Избавь мой дом от дел нечистых. Аминь".

После чего необходимо затушить свечу. Этот заговор произносят еще спустя два дня после Михайлова Чуда.

Заговор на Михайлово Чудо для защиты от врагов

В этот день обычно глава семьи произносил заговор, который, как считали в древности, защищал от любых врагов - будь то людей или же нечисть и злые духи. Для этого большак, или как его еще называют глава семьи, обращался к Архангелу Михаилу со словами:

"Поду я, раб (имя) из избы дверьми-воротами; навстречу мне Михаил-архангел со святыми своими с ангелами и апостолами. И взмолюсь я Михаилу-архангелу: Михаил-архангел, заслони ты меня железною дверью и запри тридевятью замками-ключами. И глаголет мне, рабу Божьему, Михаил-архангел: заслоню я тебя, раба божьего, железною дверью и замкну тридевятью замками-ключами, и дам ключи звездам. Возьмите ключи, отнесите на небеса! Замыкаюся я, раб Божий, девяноста позолоченными ключами, от колдуна, от колдуницы, от волхвов и от волховиц…".