День Независимости Украины

Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 19.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Патриарх Филарет: Украина в ближайшее время получит Томос
Патриарх Филарет: Украина в ближайшее время получит Томос
Новости: Итоги 18 сентября: Крушение Ил-20, Сенцова выдвинули на Нобелевскую премию
Итоги 18 сентября: Крушение Ил-20, Сенцова выдвинули на Нобелевскую премию
Новости: Лига чемпионов: результаты матчей 18 сентября
Лига чемпионов: результаты матчей 18 сентября
Новости: Сегодня отмечают Михайлово чудо: что можно, а что нельзя делать в этот праздник
Сегодня отмечают Михайлово чудо: что можно, а что нельзя делать в этот праздник
X

Сегодня отмечают Михайлово чудо: что можно, а что нельзя делать в этот праздник

Смотрите фото (4)
Михайлово чудо 2018
08:13 Сегодня Телеграф
Фото: vedmochka.net

Новости Украины: 19 сентября православные верующие отмечают великий праздник – Михайлово чудо.

В церковном календаре дата – 19 сентября – это большой праздник, который называется Михайлово Чудо. Верующие люди в этот день припоминают чудо, которое случилось много лет назад. Примерно в 4 веке, по легенде, Архистратиг Михаил спас от разрушения христианский храм. Названий у этого праздника, как оказалось достаточно много - Михайлов день, Михаил, Михайла, михайловские морозы, михайловские утренники, михайловские заморозки, Михаил-архистратиг.

Архистратиг Михаил – один из христианских святых, который является наиболее чтимым. В народе он является защитником бедных и нуждающихся. Его также считают грозным судьей, так как он провожает души умерших и оценивает на весах их поступки.

Михайлово чудо: история и традиции, приметы праздника
Михайлово чудо: история и традиции, приметы праздникаЧитать полностью

Чудо, которое легло в основу праздника, согласно преданиям, произошло близ Фригийского города Иераполя. Там находилась церковь в честь Архистратига Михаила, возле которой бил целебный источник. Храм возвел один из жителей в знак благодарности архистратигу Михаилу за исцеление его дочки, которая была немой.

Отцу, который в то время не был крещен, во сне явился архангел Михаил и сказал, что его дочь исцелится, если попьет воды из источника. Все случилось так, как и говорил архангел - испив воды, девочка начала говорить. После чего семья крестилась и построила церковь, посвященную архистратигу.

Праздник Михайлово Чудо: что нельзя делать

На Михайлово Чудо 19 сентября стоит избегать ссор и конфликтов. В этот день лучше не спорить и не ругаться, а постараться найти мирный способ решения проблемы. Если человек все же злился на кого-то и пробовал выяснять отношения, это было не к добру.

После еды остатки со стола выбрасывать нельзя, а лучше отдать нуждающимся. Если на Михайлово чудо 19 сентября весь день помогать другим людям, то многие другие приметы утрачивали свою силу.

В этот праздничный день в храмах ставят общую свечу и служат молебен. Наши предки верили, что на Михайлово чудо может исполниться любое желание, поэтому просили о самом важном – счастье и здоровье близких, достатке и благополучии, о помощи и заступничестве.

Раньше верили, что в этот день больные могли излечиться.

  • На Михайлово Чудо грехом считается работать на земле.
  • 19 сентября не рубят дрова и вообще не занимаются хозяйством.
  • Хозяйкам приметы строго запрещали в этот день печь хлеб и пироги.
  • На Михайла старались вообще не работать, иначе можно "начудить".
  • Нельзя ссориться и вступать в конфликты с родственниками и коллегами.
  • В этот день нежелательно мыть голову – можно “смыть ум”.
  • 19 сентября после еды остатки со стола выбрасывать нельзя, а лучше отдать нуждающимся.
  • Если на Михайлово чудо 19 сентября весь день помогать другим людям, то можно попросить у Михаила исполнение желания.

Приметы и поверья на Михайлово чудо

  • Если день теплый, то осень будет долгой.
  • Если на деревьях есть изморозь, то зима будет снежной.
  • Если осиновый лист ложится изнанкой вверх, то зима будет теплой, если наоборот – холодной.
  • Кто надумал работать на Михайлово чудо, тот накличет беду

Что нужно сделать в этот день

В этот день обязательно нужно идти в церковь на праздничную литургию.

Считается, что в на праздник нужно молится Архангелу Михаилу об исцелении своего тела и души.

На Михайлово чудо принято было устраивать "сходки" или "братчины". Это мероприятие, на котором родственники и соседи выясняли отношения, решали давние споры и улаживали ссоры. Считается, что в этот день обязательно нужно примирится с родственниками. Обязательный ритуал подобного мероприятия – объятия и братания.

Знаменательные события в истории: 19 сентября 2018 года
Знаменательные события в истории: 19 сентября 2018 годаЧитать полностью

Раньше люди устраивали праздничные ужины, на которые каждый приносил блюдо. Такие события объединяли и примиряли семьи.

На праздник 19 сентября принято ставить свечку в память о священном событии "Михайловым чуде". Считается, Архангел Михаил исполняет самые сокровенные желания в этот день. Поэтому стоит попросить святого о самом важном – здоровье и счастье близких вам людей, о защите и благополучии.

Заговоры на Михайлово Чудо

Заговор для защиты дома от зла

Этот заговор можно произнести только на Михайлово Чудо. Для этого хозяин или хозяйка дома становились на пороге входной двери. Обязательно в правой руке должна быть зажженная свеча. Чтобы сохранить дом от зла, порчи и злых духов, наши предки произносили такие слова:

"Великий Архистратига Михаил, помоги мне грешному, рабу твоему (имя), избавь меня от труса, от потопа, от огня. Иначе и от напрасной наглой смерти, и от всякого зла, от бури ненастной и от лукавого. Избавь мой дом от дел нечистых. Аминь".

После чего необходимо затушить свечу. Этот заговор произносят еще спустя два дня после Михайлова Чуда.

Заговор на Михайлово Чудо для защиты от врагов

В этот день обычно глава семьи произносил заговор, который, как считали в древности, защищал от любых врагов - будь то людей или же нечисть и злые духи. Для этого большак, или как его еще называют глава семьи, обращался к Архангелу Михаилу со словами:

"Поду я, раб (имя) из избы дверьми-воротами; навстречу мне Михаил-архангел со святыми своими с ангелами и апостолами. И взмолюсь я Михаилу-архангелу: Михаил-архангел, заслони ты меня железною дверью и запри тридевятью замками-ключами. И глаголет мне, рабу Божьему, Михаил-архангел: заслоню я тебя, раба божьего, железною дверью и замкну тридевятью замками-ключами, и дам ключи звездам. Возьмите ключи, отнесите на небеса! Замыкаюся я, раб Божий, девяноста позолоченными ключами, от колдуна, от колдуницы, от волхвов и от волховиц…".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, 19 сентября, Заговоры, История, История праздника, Михайлово чудо, Михайлово чудо 2018, Поверья, Праздник, Праздник 19 сентября, Приметы, Что можно делать, Что нельзя делать.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Минюст: Регистрация за пределами своей области теперь невозможна UkraineNow: украинские товары получили собственный экспортный бренд (Видео) Что мы искали в Google на прошлой неделе

Последние новости

От Porsche до Lamborghini: самые мощные и быстрые машины на службе полиции (Фото) Омелян в Мюнхене договорился о сертификации Hyperloop Специалисты назвали 7 самых ценных продуктов для здоровья
Сегодня читают
01 РС-80 "Оскол" успешно прошли испытания
02 Госдеп США выступил с заявлением по поводу сбитого самолета РФ в Сирии
03 Путин заявил о причине уничтожения самолета-разведчика РФ в Сирии
04 Сегодня отмечают Михайлово чудо: что можно, а что нельзя делать в этот праздник
05 Нашествие медуз в Одессе: пострадали около полутысячи человек (видео)
06 Бокс. Джошуа - Поветкин: где и когда смотреть бой 22 сентября
Новости сегодня
08:05 Капитан Хоффенхайма - о предстоящем матче против Шахтера в Лиги чемпионов
07:50 Чигринский рассказал о перспективах АЕКа в Лиге чемпионов
07:33 "Мастер Шеф" 8 сезон: смотреть онлайн 7 выпуск (Видео)
07:32 Шахтер – Хоффенхайм: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
07:20 Шахтер - Хоффенхайм: слова Фонсеки перед матчем Лиги чемпионов
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Ситуация на Донбассе: боевики 25 раз открывали огонь, двое бойцов погибли
Ситуация на Донбассе: ВСУ понесли потери
Новости: Ураган "Флоренс" в США: на северном побережье погибло уже 35 человек
Ураган "Флоренс" в США: на северном побережье погибло уже 35 человек
Новости: Денуклеаризация: Южная и Северная Кореи подписали важное соглашение
Денуклеаризация: лидеры Корей подписали важное соглашение
Новости: Рецепт дня: салат Цезарь с жареной курицей и гренками
Рецепт дня: салат Цезарь с жареной курицей и гренками
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь