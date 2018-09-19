День осеннего равноденствия 2018: приметы и обычаи праздника

Осеннее равноденствие - ежегодное астрономическое явление, при котором день равняется ночи - с этого момента начинается сокращение светового дня - дни становятся короче, а ночи – все длиннее.

Когда начинается

День осеннего равноденствия начинается, когда Солнце пересекает экватор и переходит в южное полушарие — Земля этот момент занимает строго вертикальное положение относительно Солнца, а день и ночь разделяются поровну — по 12 часов.

Соответственно, день осеннего равноденствия знаменует начало астрономической осени в северном полушарии и весны – южном.

С осеннего равноденствия начинается бабье лето, которое продлится несколько дней, затем погода начнет портиться и будет становиться все холоднее и холоднее, предвещая скорое наступление зимы.

По своим энергетическим свойствам день осеннего равноденствия приравнивают к новолунию. Как и новолуние, День осеннего равноденствия 23 сентября 2018 года подходит для начинаний. Можете смело начинать новые дела, не бояться трудностей, в этот день вам многое будет по плечу.

Во время равноденствия по народным обычаям и приметам принято сжигать мусор и в целом – делать генеральную уборку. В этот период также увеличиваются шансы найти свою любовь. Потому одиноким девушкам рекомендуется класть вторую подушку на кровать, а в ванной оставлять вторую зубную щетку.

Стоит всячески привлекать в свой дом счастье и удачу. Можно помедитировать, тогда все ответы на те вопросы, которые вам актуальны, к вам придут сами.

Традиции осеннего равноденствия

В древности в День осеннего равноденствия проводили праздник урожая и гуляния, тем самым благодарили природу за дары перед холодной зимой. Ранее верили, что в этот день вода до рассвета обладает особыми качествами и женщина, которая умоется до рассвета этой водой до старости будет красавицей. А если облить водой ребенка на пороге дома, то он будет здоровым весь год.

Интересным обрядом очищения было сжигание старых ненужных вещей, так как люди верили, вместе с ними сгорят несчастье предыдущего года. По сей день считается, что день равноденствия – это лучшее время для подведения итогов. Современные поклонники праздника в этот день верят в необходимость приветствовать восток и запад, начинать в этот день новое и избавляться от старого.

В день осеннего равноденствия начинается вторая половина бабьего лета и, по народным приметам, какая погода будет в этот день, такой будет и осень.

В этот период следили за урожаем рябины – если он богат, то осень будет дождливой, а зима – холодной.

Если на рябине и берегу появилось желтые листья, то зима начнется с ранних заморозков и будет холодной.

Богатый урожай желудей обещает много снега на Рождество.

Теплая и сухая погода в этот день обещает мягкую зиму.

Если в день осеннего равноденствия улетают журавли и другие птицы – ждите суровой зимы.

Если в сентябре наблюдаются грозы, то осень будет теплой.

Традиции и обычаи

В сентябре славяне отмечали несколько праздников. Первый Осенины (отдание Овсеня) — праздник начала осени и благодарения Земли за урожай.

Овсень в славянской мифологии являлся божеством, отвечающим за смену времен года, потому начало сентября считалось благодатным периодом для того, чтобы поблагодарить Духов и Природу за все дары, которые она принесла людям.

В день осеннего равноденствия у древних славян наступал седьмой месяц года, который назывался Вересень (Таусень, Радогощь) и посвящался Велесу — Богу трех миров (Прави, Яви, Нави), "три стороны бытия" или "три мира славянского мифологического миропонимания".