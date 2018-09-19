Работодатель будет обучать студентов: Кабмин одобрил новую концепцию образования

Кабинет министров Украины одобрил концепцию подготовки специалистов по дуальной форме получения образования до 2023 года.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Сегодня мы видим, что 4 из 10 фирм в ключевых отраслях украинской экономики, говорят о том, что существует значительный разрыв между умениями, которыми владеют работники, и теми, которые нужны фирмам", - сообщила на заседании министр образования и науки Лилия Гриневич.

В связи с этим, отметила она, необходимо развивать партнерские отношения с бизнесом при подготовке специалистов.

Предположительно, отношение между студентами, вузами и бизнесом будет регулироваться на основании договора, где будут прописаны обязанности сторон.

Отмечается, что суть концепции в том, что работодатель будет принимать непосредственное участие в обучении студентов.

В частности, реализация концепции будет проходить в три этапа.

Первый этап (2018-2019 годы) - разработка нормативно-правовой базы для введения дуальной формы получения образования. Второй этап (2019-2020 годы) - разработка типовых моделей дуальной формы обучения в учебных заведениях, реализация пилотных проектов и проведение оценки эффективности. Третий этап (2020-2023 годы) - создание кластеров дуального образования на базе конкурентоспособных учреждений образования.

Целью реализации концепции является определение положений государственной политики относительно повышения качества повышения профессиональной подготовки на основании дуальной формы обучения.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман выступил за более быстрое внедрение данной программы.

В связи с этим он поручил в течении месяца внести предложения, чтобы можно было запустить пилотные проекты по дуальному образованию в всеукраинском масштабе.

Дуальное обучение — это вид обучения, при котором теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательного учреждения, а практическая — на рабочем месте на предприятии.