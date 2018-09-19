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Рождество Пресвятой Богородицы 2018: история праздника 21 сентября

Смотрите фото (3)
Рождество Пресвятой Богородицы 2018
17:16 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Православные христиане празднуют Рождество Пресвятой Богородицы ежегодно 21 сентября.

Когда Рождество Пресвятой Богородицы 2018: приметы и интересные факты о празднике
Когда Рождество Пресвятой Богородицы 2018: приметы и интересные факты о праздникеЧитать полностью

Это большой религиозный праздник, поэтому в этот день запрещено выполнять тяжелую работу.  

Праздник также называют "Вторая Пречистая" или "осенины", ведь в этот день, 21 сентября, по народному календарю наступает осень.

В Священном Писании вы не найдете рассказы о Рождестве Девы Марии. Эта история дошла до нас из Церковного Предания – одного из источников христианского вероучения.

История праздника: 

Мария родилась в небольшом Галилейском городе в семье Иоакима и Анны. Супруги до преклонных лет были бездетными, и это вызвало общественное осуждение. Однажды первосвященник в храме не позволил Иоакиму составить пожертвование, сказав: "Ты не дал потомства Израилю". Расстроенный Иоаким ушел в пустыню молиться, Анна осталась дома и тоже молилась.

В это время им обоим явился ангел и возвестил, что Господь услышал их молитвы. "Ты зачнешь и родишь Дочь, благословенную, выше всех. Через Нее получат благословение Бог и все земные народы. Через Нее будет дано всем людям Спасение. Имя ей будет Мария", – сказал ангел Анне.

Узнав радостную новость, супруги встретились у Золотых ворот Иерусалима. Через девять месяцев Анна родила дочь Марию. Впоследствии супруги отдали дочь в Иерусалимский храм, где она служила до совершеннолетия. Сегодня Бородиця символизирует единение Бога с человеческим родом. А христиане просят у Девы Марии защиты и благословения.

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