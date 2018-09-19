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В бюджет заложено 287 млн гривень на создание Антикоррупционного суда

На Антикоррупционный суд в бюджет заложили 287 миллионов
15:17 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: На Антикоррупционный суд в бюджет заложили 287 миллионов

В проекте государственного бюджета Украины на 2019 год заложено 287 млн грн на создание Высшего антикоррупционного суда.

Об этом говорится в документе, размещенном на сайте Верховной Рады.

В проекте госбюджета отмечается, что на осуществление правосудия Высшим антикоррупционным судом запланировано потратить 217,3 млн гривен. В то же время на работу Апелляционной палаты антикоррупционного суда – 69,7 млн гривен.

Расходы на функционирование всей судебной системы Украины ожидаются на уровне 16 миллиардов гривен.

Как сообщалось, 7 июня Верховная Рада во втором чтении одобрила законопроект о Высшем антикоррупционном суде.

По состоянию на 14 сентября (последний день подачи заявлений) Высшая квалификационная комиссия судей Украины получила 490 заявлений, из которых 324 для участия в конкурсе в Верховный Суд и 166 - в Высший антикоррупционный суд.

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Новости Украины, Бюджет, Верховная Рада, ВККСУ, Высший антикоррупционный суд.
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