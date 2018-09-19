Украинцы могут посетить Грузию по ID-паспорту

Правительство Украины одобрило соглашение с Грузией о поездках по ID-картам, сообщает сайт МВД Украины.

"Документ предусматривает, что граждане Украины смогут посещать Грузию на основании внутренних паспортов в форме ID-карт, которые содержат бесконтактный электронный носитель", - отмечается в сообщении. В настоящее время между Украиной и Грузией действует соглашение о безвизовых поездках от 31 марта 1999 года. Соглашение освобождает граждан от оформления долгосрочных виз для пребывания или проживания на срок более 90 дней.