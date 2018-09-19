Украина, Общество https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/4508634-ukraintsyi-mogut-posetit-gruziyu-po-id-pasportu.html
Украинцы могут посетить Грузию по ID-паспорту
15:39 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook
Новости Украины: На сайте МВД появилась информация, что граждане Украины могут пересекать границу Грузии по внутреннему паспорту в виде ID-карты.
Правительство Украины одобрило соглашение с Грузией о поездках по ID-картам, сообщает сайт МВД Украины.
"Документ предусматривает, что граждане Украины смогут посещать Грузию на основании внутренних паспортов в форме ID-карт, которые содержат бесконтактный электронный носитель", - отмечается в сообщении. В настоящее время между Украиной и Грузией действует соглашение о безвизовых поездках от 31 марта 1999 года. Соглашение освобождает граждан от оформления долгосрочных виз для пребывания или проживания на срок более 90 дней.
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