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Украинцы могут посетить Грузию по ID-паспорту

ID-паспорт
15:39 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: На сайте МВД появилась информация, что граждане Украины могут пересекать границу Грузии по внутреннему паспорту в виде ID-карты.

Правительство Украины одобрило соглашение с Грузией о поездках по ID-картам, сообщает сайт МВД Украины.

"Документ предусматривает, что граждане Украины смогут посещать Грузию на основании внутренних паспортов в форме ID-карт, которые содержат бесконтактный электронный носитель", - отмечается в сообщении. В настоящее время между Украиной и Грузией действует соглашение о безвизовых поездках от 31 марта 1999 года. Соглашение освобождает граждан от оформления долгосрочных виз для пребывания или проживания на срок более 90 дней.

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Новости Украины, ID-карта, Грузия, Паспорт, Посещение, Украина.
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