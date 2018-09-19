Необоснованный запрет на вакцины: Кабмин отстранил руководство Гослекслужбы

Правительство отстранило главу Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) Наталию Гудзь и ее первого заместителя Владислава Целину по фактам необоснованного введения запрета на различные вакцины в течение последнего года.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, такое решение принято в среду.

"Гослекслужба в 2018 году неоднократно принимала необоснованные решения о временном запрете на реализацию и применение различных вакцин. Речь идет о запрете вакцин против туберкулеза, гепатита В, полиомиелита, дифтерии, столбняка и коклюша", - сообщает пресс-служба.

Решение правительства Украины было принято после обращения Минздрава к премьер-министру с просьбой инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности должностных лиц Гослекслужбы.

Кроме того, против руководства Гослекслужбы инициировано дисциплинарное производство.

В Минздраве отмечают, что Н.Гудзь и В.Целина выносили эти запреты "вопреки установленному порядку применения временных запретов", не имея достаточных оснований и фактов, которые бы свидетельствовали о необходимости таких запретов.

"В каждом конкретном случае необоснованных запретов выводы протоколов расследования региональных групп доказывали, что угроз нет. В то же время из-за таких действия руководства Гослекслужбы каждый раз останавливался процесс иммунизации, дети не могли получить свои прививки по Календарю профилактических прививок, поскольку вакцины были запрещены. А публикация таких распоряжений Гослекслужбы в СМИ привела к дискредитации иммунизации и увеличению угрозы отказов граждан от вакцинации", - подчеркивают в Минздраве.