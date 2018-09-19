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Когда Рождество Пресвятой Богородицы 2018: приметы и интересные факты о празднике

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Рождество Пресвятой Богородицы 2018
16:33 Сегодня Телеграф

Новости Украины: 21 сентября - праздник Рождество Пресвятой Богородицы.

Для всех, кто интересуется религией, важно знать, какой православный праздник 21 сентября, чтобы соблюсти все правила, которыми богата христианская традиция. Поэтому мы с большим удовольствием публикуем информацию про Рождение Пресвятой Богородицы праздник.

День рождения Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии — важнейший церковный праздник, который в православии относится к числу двунадесятых. Праздник установлен Церковью в 4 веке. Напомним, что говорится в преданиях про божественный праздник 21 сентября. В галилейском городе Назарете жила престарелая супружеская пара — Иоаким и Анна. Они были очень благочестивы и праведны, но многие годы не могли завести детей. Однажды Иоаким в большой праздник принес в Иерусалимский храм дары Господу Богу. Но священник не захотел принять дары, потому что он был бездетен, а дети считались благословением Бога.

Узнав об этом, Анна заплакала. Увидев в саду гнездо, в котором пищали маленькие птенцы, она подумала: "Даже птицы имеют детей, а у нас нет такого утешения в старости". Тогда к ней явился ангел и сказал: "Ты зачнешь и родишь Дочь, благословенную, превыше всех. Через Нее получат благословение Божие и все земные народы. Через Нее будет дано всем людям Спасение. Имя Ей будет Мария". С этой же вестью ангел явился и к Иоакиму. Через девять месяцев у Анны родилась Дочь. Рождение Пресвятой Богородицы мотивировало Иоакима принести Богу большие дары и жертвы. Он получил благословение первосвященника, священников и всех людей за то, что удостоился благословения Божия. Церковь называет Иоакима и Анну Богоотцами, потому что от Пресвятой их Дочери девы Марии родился Иисус Христос.

С тех пор праздник Рождества Богородицы 21 сентября всегда отмечается верующими с большим трепетом.

Праздник 21 сентября Рождество Пресвятой богородицы: приметы

21 сентября — православный праздник, который всегда служил для верующих и днем, когда можно обратиться с просьбами и даже увидеть свое будущее по определенным приметам. Поэтому читайте далее 21 сентября православный праздник приметы.

Ранее считалось, что к 21 сентября празднику должен быть собран весь урожай с полей. По этому праздничному поводу люди устраивали великие застолья. Чем богаче был накрыт стол, тем богаче уродится урожай на следующий год. Это своего рода дар природе за ее щедрость. Зависимо от того, какой урожай собрали, столько и длилось празднование: великий урожай отмечали две недели, а маленький – всего три дня.

В церковный праздник 21 сентября старики передавали свой опыт молодым парам. Ходили молодоженам и передавали мудрость от бабушек и дедушек. Если молодые внимательно слушали и следовали всем советам, считалось, что жизнь у них будет счастливая и безбедная.

Пресвятая Богородица праздник 21 сентября считался днем, когда осень полностью вступала в свои законные права. С этого дня начиналось похолодание. Если в этот день погода порадует своим хорошим теплом и солнцем, то и осень будет теплой и ясной. Если наоборот, хмуро и пасмурно на рождество Пресвятой Богородицы, не обойтись без зонтов и теплой одежды осенью.

Также смотрели на овощи. Чем больше шелухи на луке, тем, если верить приметам, более суровой и холодной будет зима.

Существует даже примета, касающаяся домашних животных, на этот день. Так как ранее все в деревнях держали скотину или других домашних животных, считалось, что увидеть приведение в доме – к скорой кончине кого-то из питомцев. Но этого можно было избежать, взяв шерсть с животного, нужно было сжечь ее в том месте, где привиделось приведение. В этом случае несчастья удавалось избежать.

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Новости Украины, 21 сентября, История, Праздник, Приметы, Рождение, Рождество Пресвятой Богородицы 2018, Факты.
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