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Минэкономразвития сможет проверять туроператоров

Аэропорт
16:37 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Кабмин разрешил проводить плановые проверки туроператоров.

Кабинет министров разрешил Министерству экономического развития и торговли проводить плановые проверки туристических операторов на соблюдение лицензионных условий до конца 2018 года. Соответствующее решение правительство приняло в среду, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

Так, правительство включило Минэкономразвития в перечень контролирующих органов, на которых не распространяется действие моратория на проверки бизнеса, в части предоставления министерству права проведения плановых проверок соблюдения туристическим бизнесом лицензионных условий осуществления туроператорской деятельности.

Кроме того, Кабмин ввел новые критерии оценки степени рисков от осуществления туроператорами деятельности, подлежащей лицензированию.

Периодичность осуществления Минэкономразвития проверок туроператоров будет зависеть от этой оценки с учетом: вида туроператорской деятельности (выездной, въездной и внутренний туризм), где выездной туризм определяется с высокой степенью риска; объема предоставленных туристических услуг туроператором (количество туристов, которые воспользовались туристическими услугами в течение года) - чем большее количество потребителей услуг, тем выше риск для них от деятельности туроператора; наличия в течение последних трех лет нарушений лицензионных условий туроператором; наличия судебного решения об удовлетворении гражданского иска потребителя туристических услуг.

В соответствии с этим правительство также ввело оценку туроператоров по степени риска их деятельности с учетом суммы баллов, начисленных по всем определенным критериям: от 41 до 100 баллов - высокая степень риска, от 21 до 40 баллов - средняя степень риска, от 0 до 20 баллов - низкая степень риска.

"Указанные изменения позволят Минэкономразвития безотлагательно принимать меры в случае выявления нарушений туроператорами лицензионных условий осуществления туроператорской деятельности и лишать недобросовестных туроператоров лицензии на ее осуществление", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, в июне премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство Украины разрабатывает предложения по усилению ответственности за нарушения в туристической деятельности в связи с участившимися задержками чартерных авиарейсов и мошенничеством. По данным Государственной авиационной службы Украины, за первый квартал 2018 года наблюдалось около 3 тысяч задержек авиарейсов.

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Новости Украины, Кабмин, Минэкономразвития, Плановые проверки, Туроператоры.
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