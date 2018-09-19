Сытник не пришел в антикоррупционный комитет на заседание

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник не пришел на заседание комитета Верховной Рады по предотвращению коррупции, на котором планировался отчет о работе НАБУ.

И.о. главы комитета Юрий Савчук (фракция "Народный фронт") зачитал письмо директора НАБУ, адресованное комитету, в котором А.Сытник сообщает, что не может прийти на заседание "в связи с необходимостью пребывать на рабочем месте для выполнения безотлагательных мероприятий".

В НАБУ агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили, что А.Сытник не придет на заседание антикоррупционного комитета, несмотря на то, что ранее это планировалось.

При этом в Бюро не сообщили подробностей.

Кроме народных депутатов, на комитет также пришли трое аудиторов НАБУ и представители общественных организаций.