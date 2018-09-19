День Независимости Украины

Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 19.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Климкин: Украина отреагирует на выдачу венгерских паспортов на Закарпатье
Климкин: Украина отреагирует на выдачу венгерских паспортов на Закарпатье
Новости: Посла Палестины вызвали в МИД Украины
Посла Палестины вызвали в МИД Украины
Новости: Шахтер - Хоффенхайм: обзор матча (Видео)
Шахтер - Хоффенхайм: обзор матча (Видео)
Новости: Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 19 серию онлайн (Видео)
Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 19 серию онлайн (Видео)
X

В Украине поднимут тарифы на стационарные телефоны

В Украине ожидается двухэтапное повышение на фиксированную телефонную связь
21:16 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

Новости Украины: В Украине ожидается двухэтапное повышение на фиксированную телефонную связь.

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации, утвердила двухэтапное повышение на фиксированную телефонную связь.

Об этом говорится в решении регулятора, сообщает Украинская правда.

"Комиссия приняла решение об утверждении предельных тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги и признании утратившим силу решения НКРСИ от 28 ноября 2017 № 606", - говорится в сообщении.

В комментарии УНИАН директор департамента корпоративных коммуникаций "Укртелекома" Михаил Шуранов отметил, что сейчас предложение по тарифам передано на окончательное утверждение в Министерство юстиции.

"После утверждения и публикации тарифы вступят в силу", - сообщил он. По словам Шуранова, последний раз предельные тарифы изменялись осенью 2017 года.

"Они базировались на себестоимости услуг четвертого квартала 2016 года. Учитывая изменения затрат на содержание и обслуживание сетей в 2017 и 2018 годах, в частности, значительного роста размера минимальной заработной платы, цен на энергоносители, компания вынуждена была обратиться в НКРСИ с просьбой о пересмотре предельных тарифов на фиксированную телефонию", - сообщил директор департамента.

По его словам, согласно проведенным экономическим расчетам по итогам первого квартала 2018 года, существующий размер предельных тарифов на фиксированную телефонию ниже себестоимости оказания услуги и в городах, и, в особенности, в селах.

"Сегодня обслуживание одной телефонной линии в среднем обходится компании в 48,3 гривни в городах и райцентрах (при действующих предельных тарифах НКРСИ в 43,8 гривни) и 69,6 гривни в селах и пгт (действующий тариф - 39,68 гривни). Вместе с тем, компания тратит немало ресурсов на текущее обслуживание и восстановление вырезанных телефонных линий", - сказал он.

"Такая ситуация наносит "Укртелекому" регулярные убытки от предоставления ключевой услуги компании. Поэтому "Укртелеком" обратился в НКРСИ, как государственный регулятор на рынке связи, с просьбой пересмотреть предельные тарифы, предоставив все необходимые расчеты для обоснования. Предложенные изменения в предельных тарифах были согласованы НКРСИ", - пояснил Шуранов.

Изменения предусматривают два этапа: с ноября текущего года на 17% вырастет тариф для населения в городе (от 3-7 гривен), а в селах - на 18,8% (3-7 гривен).

С начала 2019 года - для населения и юридических лиц в городах повышение составит 9% (от 2 - до 5 гривен), для сельских юридических лиц - 12% (3-6 гривен), для бюджетных учреждений - 14,7% (3-7 гривен), для сельского населения тариф повысится на 18,7% (4-9 гривен в зависимости от типа подключения (отдельная линия, спаренная, почасовой или без почасовой тарификации и т.п.).

Ранее "Укртелеком" начал замену "домашних" телефонов на мобильные.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Регулятор, Тарифы, Телефон, Укртелеком.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Сытник не пришел в антикоррупционный комитет на заседание Когда Рождество Пресвятой Богородицы 2018: приметы и интересные факты о празднике Афиша интересных событий в Украине на 22-23 сентября

Последние новости

Лига чемпионов: Аякс дома разгромил АЕК Чигринского (Видео) Школьники в Днепре могли отравиться грязной водой The Hardkiss представили новый невероятный альбом "Залізна ластівка"
Сегодня читают
01 Сегодня отмечают Михайлово чудо: что можно, а что нельзя делать в этот праздник
02 Госдеп США выступил с заявлением по поводу сбитого самолета РФ в Сирии
03 РС-80 "Оскол" успешно прошли испытания
04 Шахтер 2:2 Хоффенхайм: события матча (Видео)
05 Шахтер – Хоффенхайм: когда и где смотреть матч Лиги чемпионов
Новости сегодня
23:29 Великая сила грима, способного превратить вас в кого-угодно (Фото)
23:16 Эффективные советы, которые помогут укрепить иммунитет
22:56 Ливерпуль нацелился на 20-летнего вингера Динамо
22:54 Эксперты подтвердили, что Google Pixel 3 будет выпущен с необычным дизайном
22:44 ФК Нива в письме ФФУ пожаловалась на судейство
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Сытник об установке новых "жучков" в САП: Это неправда
Сытник об установке новых "жучков" в САП: Это неправда
Новости: Трамп: Отношения с КНДР хорошие
Трамп: Отношения с КНДР хорошие
Новости: Холодницкий будет просить о возбуждении дела против НАБУ
Холодницкий будет просить о возбуждении дела против НАБУ
Новости: Курьез на свадьбе: медведь был против брака возлюбленных (Фото)
Курьез на свадьбе: медведь был против брака возлюбленных (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь