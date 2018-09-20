Львовской областной филармонии присвоен статус национальной

Президент Украины Петр Порошенко предоставил Львовской областной филармонии статус национальной.

"Предоставить областной филармонии статус национальной и в дальнейшем именовать ее - Львовская национальная филармония", – говорится в указе №286 от 19 сентября 2018 обнародованном на сайте главы государства.

Статус предоставлен филармонии за "весомый вклад Львовской областной филармонии в развитии и популяризации музыкального искусства".