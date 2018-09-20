Украина, Общество https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/4510309-lvovskoy-oblastnoy-filarmonii-prisvoen-status-natsionalnoy.html
Львовской областной филармонии присвоен статус национальной
01:10 Сегодня Телеграф
Фото: president.gov.ua
Новости Украины: Петр Порошенко отметил, что Львовская областная филармония за более чем 100 лет стала одним из ведущих концертных учреждений Украины.
Президент Украины Петр Порошенко предоставил Львовской областной филармонии статус национальной.
"Предоставить областной филармонии статус национальной и в дальнейшем именовать ее - Львовская национальная филармония", – говорится в указе №286 от 19 сентября 2018 обнародованном на сайте главы государства.
Статус предоставлен филармонии за "весомый вклад Львовской областной филармонии в развитии и популяризации музыкального искусства".
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