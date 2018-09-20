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Дело осужденного в Крыму Панова передали в Верховный суд РФ

Суд
03:14 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Украинец Евгений Панов обвиняется в подготовке диверсий на территории полуострова.

Дело гражданина Украины Евгения Панова, которого Верховный суд Крыма в июле признал виновным в подготовке диверсий на полуострове и приговорил к 8 годам колонии строгого режима, отправлено в Верховный суд России для рассмотрения апелляционных жалоб адвокатов.

"Я получил сопроводительное письмо о том, что дело направляется из республики Крым в Верховный суд Российской Федерации для рассмотрения в апелляционном порядке", - сообщил "Интерфаксу" один из адвокатов Е.Панова Сергей Легостов.

Дата заседания пока неизвестна. С.Легостов предположил, что дело будет рассмотрено в октябре.

Защитники просят ВС РФ оправдать украинца.

С.Легостов сообщил также, что посещал Е.Панова в начале сентября, тот жаловался на зубную боль. "В штате (симферопольского СИЗО - ИФ) нет лечащего врача-стоматолога, штатный только рвет зубы, а лечить должен человек с воли - стоматолог, который заходит со своим инструментом. Зубы лечатся не за один раз. Пока занимаемся этим вопросом, это не сиюминутное решение", - сказал адвокат.

Как сообщалось, Федеральная служба безопасности России заявляла, что предотвратила 7-8 августа 2016 года несколько попыток прорыва в Крым диверсионно-террористических групп с украинской территории, в ходе которых погибли российский военный и сотрудник спецслужбы.

По данным ФСБ, Е.Панов являлся сотрудником главного управления разведки минобороны Украины и одним из руководителей группы диверсантов. Украинец сначала дал признательные показания, но позже заявил, что сделал это под пытками.

Минобороны Украины опровергло информацию о задержании своих сотрудников в Крыму.

Уроженец Энергодара Е.Панов ранее работал водителем автобуса на Запорожской АЭС, он бывший участник АТО. Он признан ВС Крыма виновным по ряду статей Уголовного кодекса России: "незаконные хранение и перевозка оружия и боеприпасов", "покушение на контрабанду оружия и боеприпасов", "приготовление к диверсии в составе организованной группы".

Суд в Крыму зачел ему в срок около двух лет, который украинец провел под стражей.

Адвокаты обжаловали приговор.

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Новости Украины, Верховный суд России, Евгений Панов, Крым, Сергей Легостов, Суд.
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