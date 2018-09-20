В Словакии прошла акция в поддержку Сенцова

Акцию организовали неравнодушные словацкие интеллектуалы, художники, правозащитники.

MY SME OLEG SENCOV (Мы все - Олег Сенцов), присоединились студенты, молодежь, просто неравнодушные люди, сообщил на своей странице в Facebook общественный деятель, президент Центра глобалистики Стратегия-XXI Михаил Гончар.

"Акция проходила прямо в центре столицы, на Hlavne namestie (Главной площади). Было приятно видеть в числе тех, кто сказал свое слово в защиту украинских пленников друзей Украины, таких как Саша Дулеба, Григорий Мисежников, Владимир Бильчик и много других. Когда участникам IV Украинско-Словацкого Форума сообщили, что сегодня вечером будет проходить акция в поддержку Олега Сенцова, у нас не было другой мысли, как присоединиться! Почувствовали и государственную поддержку. Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар и сотрудники посольства Украины присоединились к акции, как и представители словацкой власти. Словаки жаждут информации об украинских пленниках Кремля. А еще благодаря Людмиле Вербицкой, которая была одним из вдохновителей этой акции, мы провели пресс-конференцию для словацких СМИ, где одной из ключевых тем были Олег Сенцов и судьба пленников Кремля", - говорится в сообщении.

Аналогичная акция проходила в это же время в Праге, поскольку так и было задумано чешскими и словацкими художниками и интеллектуалами - организовать совместную акцию, как совместно чехи и словаки противостояли 50 лет назад вторжению Кремля в Чехословакию для подавления Пражской весны.

"Нам всем нужно продолжать борьбу за освобождение 70-ти пленников Кремля и наших пленных на Донбассе. Международные волны поддержки побуждают к этому!", - резюмировал Гончар.

Как сообщалось, Олег Сенцов был незаконно осужден в России в августе 2015 года на 20 лет колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в планировании терактов в аннексированном Крыму. 14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключенных в России.

С требованием немедленно освободить Сенцова в последние месяцы выступили многочисленные деятели мировой культуры, а также политики и правозащитники. В США петиция на сайте Белого дома в поддержку украинского режиссера набрала более 100 тысяч подписей. Это означает, что теперь в соответствии с американским законодательством документ будет направлен на рассмотрение профильного ведомства.

Всего в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналиста Укринформа Романа Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.