В Украине хотят создать реестр центров адаптации от наркозависимости

В Министерстве внутренних дел инициируют создание реестра центров психологической адаптации, с целью мониторинга правоохранителями ситуации соблюдения прав человека и координации противодействия наркопреступности, сообщили в Департаменте коммуникации ведомства.

Об этом сообщила в среду пресс-служба МВД Украины.

А.Турчинов заявил, что Украина не имеет системной программы, позволяющей реабилитировать и возвращать в общество людей, которые "встали на скользкий путь".

"У нас существует программа наркозамещения, она достаточно сложная. Кроме того, у нас есть реабилитационные центры, но они не отвечают высоким стандартам. Поэтому мы сейчас работаем над программой, когда представители правоохранительных органов и религиозного общества объединят свои усилия в борьбе с наркотической зависимостью. Думаю, что около 1000 центров противодействия наркотической зависимости заработают в Украине и они не будут иметь проблем с постоянными проверками", - сказал глава СНБО.

А.Аваков отметил, что на уровне с учреждениями, где оказывают социально-психологическую помощь, существуют центры, где людей принуждают к рабскому труду и дают употреблять наркотики, но в уменьшенных дозах.

"Мы видим случаи, когда реабилитационные центры превращаются в места использования бесплатной рабской силе. А в обмен, больной наркоманией человек, получает ослабленную дозу, которая и является методом лечения. Полиция квалифицирует такую ситуацию, как незаконное содержание гражданина", - подчеркнул министр.

Он также отметил, что такая ситуация не допустима и необходимо создать единый реестр центров психологической реабилитации наркозависимых.

"В течение одного месяца необходимо создать реестр центров психологической адаптации, чтобы представители Нацполиции могли сотрудничать с руководителями таких центров. Кроме того, будут выделены участковые офицеры, которые смогут также контролировать, не нарушают в таких заведениях права человека. Свобода воли - прежде всего. К этой работе будут привлечены специалисты по ювенальной привенции и Департамента противодействия наркопреступности", - отметил А.Аваков.

Первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин отметил, что работа центров сможет координировать один из руководителей по противодействию наркопреступности.

"Когда будет создан такой реестр, его работу будет контролировать один из руководителей подразделений полиции по противодействию наркопреступности, который будет владеть ситуацией по всей стране. И когда будут возникать вопросы, коммуникация будет идти сверху вниз, что значительно облегчит работу в этом направлении", - подытожил В.Аброськин.