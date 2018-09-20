Словарь феминитивов издан ГСЧС

В ГСЧС разработан и издан словарик феминитивов для пресс-офицеров и пресс-офицерок территориальных управлений. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Спасательница, пожарная и десятки других профессий, ранее считавшихся традиционно мужскими, постепенно овладеваются женщинами и становятся нормой нашей жизни. И активное применение феминитивов пресс-офицерами и пресс-офицерками ГСЧС будет проторять путь для более системных изменений", - говорится в сообщении.

Cловарь подготовлен в рамках Проекта "Усиление способности женских общественных организаций проводить адвокацию и лоббирование включения антидискриминационного подхода в реформу сектора безопасности", реализуемого Общественной организацией "Информационно-консультативный женский центр" при поддержке Фонда Подотчетности Министерства иностранных дел Королевства Нидерландов. В ближайшее время он будет распространен среди территориальных подразделений Службы. В конце 2017 года правительство отменило приказ о запрете на 458 профессий для женщин, благодаря чему Украина частично избавилась от позорного явления дискриминации по признаку пола.