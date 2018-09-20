День Независимости Украины

Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 20.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко выступает в Раде с ежегодным посланием (Видео)
Порошенко выступает в Раде с ежегодным посланием (Видео)
Новости: Нацкомиссиия по энергетике требует повысить цены на электроэнергию
Нацкомиссиия по энергетике требует повысить цены на электроэнергию
Новости: Лига чемпионов: результаты матчей 19 сентября
Лига чемпионов: результаты матчей 19 сентября
Новости: Нарушение протокола: что принц Уильям и Кейт Миддлтон скрывают от Елизаветы II
Нарушение протокола: что принц Уильям и Кейт Миддлтон скрывают от Елизаветы II
X

Украина выдаст 10-миллионный биометрический паспорт

ID-карточка
11:03 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: www.facebook.com/dmsu.gov.ua/

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что завтра, 21 сентября, в Украине будет выдан 10-миллионный биометрический паспорт.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что завтра в Украине выдадут 10-миллионный биометрический паспорт.  Об этом он заявил, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины. 

Президент напомнил, что 1 сентября прошел год, как Соглашение об ассоциации с ЕС вступило в силу в полном объеме.

"Завтра Украина выдает 10-миллионный биометрический паспорт", - подчеркнул Порошенко.

Более миллиона украинцев воспользовались безвизом с ЕС

Как сообщалось, 11 июня 2017 года вступило в силу решение Совета Евросоюза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран ЕС и Шенгенской зоны. Безвизовый режим позволяет украинцам находиться в государствах ЕС до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода. Всего на сегодняшний день по биометрическим паспортам граждане Украины могут посещать 117 стран. За год действия безвизового режима с Европейским Союзом в страны ЕС по упрощенной процедуре выезжали 555 тыс. украинцев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Безвиз, Безвизовый режим с ЕС, Биометрический паспорт, Выдача, Петр Порошенко, Соглашение об ассоциации с ЕС.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.
1 Комментарий
  • сергій 20.09.2018 11:14

    так це вже 30 млн. отримувач

    ответить
Показать комментарии

Новости общества Украины

В Украине вводится европейская система мониторинга водных ресурсов Дело осужденного в Крыму Панова передали в Верховный суд РФ Львовской областной филармонии присвоен статус национальной

Последние новости

Самые смешные приколы для тех, кто приуныл Старт Шахтера в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча с Хоффенхаймом Ольга Фреймут получила серьезные травмы на съемках своего шоу
Сегодня читают
01 Шахтер 2:2 Хоффенхайм: события матча (Видео)
02 Шок и слезы: удаление Роналду в матче Лиги чемпионов (Видео)
03 Ученые создали самое сильное магнитное поле
04 Рождество Пресвятой Богородицы 2018: что категорически нельзя делать
05 Прогноз погоды: в Украине начинается "сезон дождей"
Новости сегодня
11:26 Тренировка Динамо накануне матча с Астаной (Видео)
11:26 Черноволосая Мадонна: старые фото знаменитостей (Фото)
11:16 Сегодня чемпион Украины стартует в еврокубках
11:14 В Украине вступил в действие закон о дерегуляции рынка сахара
11:12 Бокс. Открытая тренировка Джошуа перед боем с Поветкиным (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Прогноз погоды: в Украине начинается "сезон дождей"
Прогноз погоды: в Украине начинается "сезон дождей"
Новости: Закон об увеличении количества членов ЦИК вступил в силу
Закон об увеличении количества членов ЦИК вступил в силу
Новости: Курс валют от НБУ: в Украине подешевела валюта
Курс валют от НБУ: в Украине подешевела валюта
Новости: В сентябре Украину накроют магнитные бури
В сентябре Украину накроют магнитные бури
Добавить комментарий
1
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь