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Минприроды проверяет утилизаторов ядохимикатов

Утилизация
13:49 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: По факту проверки спецпредприятий по утилизации ядовитых и опасных отходов Минприроды отобрало с начала года 43 лицензии.

С начала года Министерство экологии и природных ресурсов аннулировало 43 лицензии на обращение с опасными отходами спецпредприятиям. Об этом говорится на сайте министерства, передает УНН.

В течение сентября министерство лишило права собирать и хранить опасные отходы ГП "Ривневторкольормет". Также в сентябре Минприроды отобрало лицензию на сбор, перевозку, хранение и утилизацию опасных отходов у концерна "Укрспецэкология". 11 сентября министерство лишило права собирать, хранить, обрабатывать, утилизировать, удалять и обезвреживать опасные отходы ООО "Утильвторпром". В течение следующих трех месяцев Минприроды проверит еще 35 лицензиатов в сфере обращения с опасными отходами. Таким образом, до конца года Минприроды должно завершить проверку в общем 130 спецпредприятий.

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Новости Украины, Минприроды, Отходы, Спецпредприятия, Утилизация, Экология.
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