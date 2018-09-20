Минприроды проверяет утилизаторов ядохимикатов

С начала года Министерство экологии и природных ресурсов аннулировало 43 лицензии на обращение с опасными отходами спецпредприятиям. Об этом говорится на сайте министерства, передает УНН.

В течение сентября министерство лишило права собирать и хранить опасные отходы ГП "Ривневторкольормет". Также в сентябре Минприроды отобрало лицензию на сбор, перевозку, хранение и утилизацию опасных отходов у концерна "Укрспецэкология". 11 сентября министерство лишило права собирать, хранить, обрабатывать, утилизировать, удалять и обезвреживать опасные отходы ООО "Утильвторпром". В течение следующих трех месяцев Минприроды проверит еще 35 лицензиатов в сфере обращения с опасными отходами. Таким образом, до конца года Минприроды должно завершить проверку в общем 130 спецпредприятий.