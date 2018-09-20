Ногами вперед: Супрун рассказала, как правильно возить пациентов
Новости Украины: И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как не просто можно, а нужно перевозить пациентов на каталке и о "плохих приметах".
Во всем мире перевозить пациентов ногами вперед — устоявшаяся практика.
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун добралась до суеверия, что якобы нельзя ни в коем случае при госпитализации пациента перевозить его на каталке или носилках ногами вперед. Ибо так "выносят покойника" - это плохая примета.
Во всех международных протоколах, где речь идет о госпитализации пациента на каталке или носилках, есть только одна рекомендация — транспортировать человека вперед ногами, Супрун пишет на своей странице в Facebook.
"Эта рекомендация указана почти во всех гайдлайнах или базовой литературе и касается транспортировки пациентов как к зданию больницы, так и внутри", - рассказала и.о. главы Минздрава.
По ее словам, такой способ транспортировки снижает риск травмирования человека, ведь медики часто двигают каталку очень быстро и могут задевать ею стены, мебель или другие предметы.
Кроме того, такая позиция помогает самому пациенту видеть направление, куда его везут.
"Во всем мире перевозить пациентов ногами вперед — устоявшаяся практика", - подытожила Супрун.