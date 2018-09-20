Ногами вперед: Супрун рассказала, как правильно возить пациентов

Во всем мире перевозить пациентов ногами вперед — устоявшаяся практика.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун добралась до суеверия, что якобы нельзя ни в коем случае при госпитализации пациента перевозить его на каталке или носилках ногами вперед. Ибо так "выносят покойника" - это плохая примета.

Во всех международных протоколах, где речь идет о госпитализации пациента на каталке или носилках, есть только одна рекомендация — транспортировать человека вперед ногами, Супрун пишет на своей странице в Facebook.

"Эта рекомендация указана почти во всех гайдлайнах или базовой литературе и касается транспортировки пациентов как к зданию больницы, так и внутри", - рассказала и.о. главы Минздрава.

По ее словам, такой способ транспортировки снижает риск травмирования человека, ведь медики часто двигают каталку очень быстро и могут задевать ею стены, мебель или другие предметы.

Кроме того, такая позиция помогает самому пациенту видеть направление, куда его везут.

"Во всем мире перевозить пациентов ногами вперед — устоявшаяся практика", - подытожила Супрун.