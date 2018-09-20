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В экспертном центре Минздрава проводят обыск

Минздрав Украины
15:17 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: В Государственном экспертном центре Министерства здравоохранения Украины правоохранительные органы проводят обыски и пытаются изъять сервер.

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в Государственном экспертном центре Министерства здравоохранения Украины.

Об этом сообщается на странице Минздрава в Facebook.

"Правоохранительные органы проводят обыски в Государственном экспертном центре и пытаются изъять сервер, на котором, среди прочего, размещен Реестр пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что по состоянию на 1 сентября в Реестре содержатся персональные данные 1531 врача, 187 тыс. 575 больных, которые за 8 месяцев 2018 года получили препаратов инсулина на общую сумму более 655 млн грн.

"Любые перерывы в работе сервера могут привести к приостановке работы Реестра и, соответственно, к перерывам в обеспечении пациентов препаратами инсулина", - отметили в ведомстве.

В связи с этим в Минздраве заявили, что принимают меры для предотвращения сбоев в работе реестра.

В августе прошлого года сообщалось о внедрении в Украине электронного реестра инсулинозависимых пациентов.

В Минздраве отмечали, что благодаря реестру удалось выявить ряд нарушений, в частности, технические недостатки тендера приводят к неоправданной разнице в цене лечения одного пациента в год.

Введение реестра дает возможность государству избежать необоснованных закупок на десятки миллионов гривен.

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Новости Украины, Государственный экспертный центр, Минздрав Украины, Обыск, Реестр, Сервер.
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