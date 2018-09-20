НАБУ опубликовало компрометирующую "переписку Омеляна"
Новости Украины: Национальное антикоррупционное бюро опубликовало переписку министра инфраструктуры Владимира Омеляна, подтверждающую подозрения следствия.
В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что переписка министра инфраструктуры Владимира Омеляна дает основания предполагать его причастность к незаконному обогащению.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"Расследуя незаконное обогащение министра инфраструктуры Украины и декларирования ним недостоверных сведений в электронных декларациях, детективы получили более 30 временных доступов к вещам и документам, направили более 100 запросов. Сейчас материалы в этом производстве насчитывают более 20 томов", - отмечают в Бюро.
В НАБУ утверждают, что опубликовали переписку Омеляна с его братом, посредником по покупке авто, должностным лицом одного из органов власти и его жены Светланы Бевзы с бывшим владельцем дома в Киевской области.
Учитывая это, в НАБУ предполагают, что чиновник сознательно скрывал свое состояние.
Кроме того, в НАБУ заявили, что обнародовали проект заключения НАЗК об отсутствии в действиях министра конфликта интересов, "который тот получил за два месяца до официального принятия решения".