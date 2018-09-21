МИД: В ДТП в России пострадали украинцы

В России шесть украинцев пострадали в ДТП, консулы оказывают необходимую помощь.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, передает УНН.

"... по информации посольства, пострадали 6 граждан Украины, консулы оказывают необходимую помощь", - сообщила Беца, комментируя ДТП в Воронежской области.

Как сообщает ТАСС, столкновение микроавтобуса и рейсового автобуса ПАЗ в Воронежской области произошло в 14:00. По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ. В микроавтобусе находились девять человек, шесть из них пострадали. В рейсовом автобусе пострадавших нет.

В приемном отделении больницы, куда доставили пострадавших, сообщили, что "шесть пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса и рейсового автобуса ПАЗ - граждане Украины. Трое из них доставили в реанимацию, еще троих - в травматологическое отделение".

"Трое в тяжелом состоянии в реанимации, еще трое в состоянии средней степени тяжести в отделении травматологии. У них черепно-мозговая травма, травмы внутренних органов, грудной клетки", - уточнили в больнице.