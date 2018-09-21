Сегодня отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Раньше Рождество Пресвятой Богородицы отмечали целых две недели. 21 сентября 2018 года православные христиане отмечают большой праздник – Рождество Пресвятой Богородицы или Вторую (Малою) Пречистую. Этот праздник относится к числу двунадесятых (двенадцать важнейших после Пасхи праздников).

В каждой семье в честь этого праздника принято накрывать большой стол. Наши предки считали, что чем богаче хозяйка подготовится к Рождеству Пресвятой Богородицы, тем щедрее будет урожай на следующий год. Поэтому не забудьте отдать дань природе, положив на стол корзинку с яблоками, грушами, сливами и виноградом. Если урожай был большим, этот праздник раньше отмечали целых две недели.

История праздника

В городе Назарете жила супружеская пара — Иоаким и Анна. Они были праведны и благочестивы, но у них не было детей. Однажды Иоаким принес в Иерусалимский храм дары Богу. Но священник отказался принимать их из-за бездетности Иоакима. Его жена услышала это и пошла в свой сад.

Внезапно ей явился ангел Господень и сказал: "Ты зачнешь и родишь Дочь, благословенную, превыше всех. Через Нее получат благословение Божие и все земные народы. Через Нее будет дано всем людям Спасение. Имя Ей будет Мария". В День Рождения Марии Иоаким принес Богу дары и жертвы.

В этот великий день, на рубеже Ветхого и Нового Завета, в Назарете в семье праведных Якима и Анны появилась на свет Дева Мария, которой суждено было стать матерью Иисуса Христа.

Богослужения в этот день полные радостных тонов, как на Рождество Христово или его светлое Воскресение. Главные мотивы этой радости – конец бездетности праведных Якима и Анны, это начало нашего спасения, это особая роль и значение Богородицы в деле спасения человечества.

Считается, что в этот день нужно просить о самом сокровенном – и Богородица обязательно поможет. Для тех семейных пар, у которых нет детей, особенно актуально в этот день молиться о рождении ребенка.

Что ни в коем случае нельзя делать в день Рождества Пресвятой Богородицы:

Не занимайтесь тяжелым физическим трудом: оставьте на потом работу по дому, в саду и огороде;

Когда вы сядете всей семьей за стол, на пол нельзя сметать крошки. Если после еды оставался хлеб, его давали домашним животным.

Нельзя также ссориться с близкими и конфликтовать с окружающими (если ситуация близка к критической, попытайтесь решить любые спорные моменты мирным путем);

В день Рождества Пресвятой Богородицы у вас должны быть чистые помыслы. Не повышайте голос на близких людей – это грех. Также нельзя желать другому зла или думать о ком-то плохо.

В этот день соблюдается пост: не разрешено употреблять мясо и алкоголь.

Что делать на Рождество Пресвятой Богородицы

Этот праздник также традиционно считается и женским праздником, когда женщину надлежит почитать как продолжательницу рода. Женщины, у которых нет детей, готоввят обед и приглашают бедных – "чтобы молилась Богородица за их детей". Женщины также заказывают службу в церкви, а после богослужения приглашают людей к себе на обед. Говорят, что молитвы к Пресвятой Богородице будущих матерей о здоровье и счастье детей, которых они ждут, в этот день имеют особую силу.

С давних времен также в этот день женщины рано утром пытались пойти на водоем. Считалось, что если женщина в этот день умоется водой до восхода солнца, то красота ее сохранится до самой старости. А для крепкого здоровья детей обливали на пороге водой.

Также в этот день начиналась луковая неделя – хозяйки с грядок убирали этот овощ. А к Рождеству Пресвятой Богородицы хозяева пытались собрать весь урожай, пчеловоды в это время начинали готовить пчел к зимовке – убирать ульи. В это время обычно холодает, поэтому до Второй Пречистой следовало полностью выкопать картошку и засеять землю рожью.

Со дня праздника Рождества Пресвятой Богородицы можно было засылать сватов к девушкам. Также в этот день хорошо делать свадьбу и ходить семьями в гости.

Приметы на Рождество Пресвятой Богородицы

Если день выдался ясным, то такая погода сохранится и до конца октября.

Если туман развеется неожиданно быстро – погода будет переменчивой.

Если утром пошел дождь, то будет лить он еще 40 дней, а зима выдастся холодной.

Если яркое солнце утром быстро высушивает росу на траве – не стоит ждать много снега зимой.

На праздник Пресвятой Богородицы вся негативная энергия возвращается ее владельцу втрое. Попробуйте решить спорный вопрос мирными путями. После праздничного ужина остатки пищи категорически нельзя выбрасывать. Их нужно отдать или нуждающимся людям или животным.