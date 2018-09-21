На выходные в Украину придет похолодание и дожди

Погода в Украине на выходные 22 и 23 сентября принесет похолодание и дожди, сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 22 сентября, по всей территории страны осадков не будет, за исключением запада – здесь ожидаются дожди с грозами и температура воздуха будет колебаться от +18 до +24°С. Центр и север страны ожидают +26…+28°С. Восток и юг – +25…+27°С.

Погода в субботу, 22 сентября (Фото: meteo.gov.ua)

Погода в субботу, 22 сентября, в городах Украины:

в Киеве - без осадков, ночью +12...+14°, днем +25...+27°;

в Виннице - солнечно, ночью +11...+13°, днем +23...+25°;

в Луганске - дождь и гроза, ночью +9...+11°, днем +24...+26°;

в Луцке - дождь, ночью +11...+13°, днем +14...+16°;

во Львове - дождь, ночью +11...+13°, днем +14...+16°;

в Днепре - ясно, ночью +12...+14°, днем +26...+28°;

в Донецке - без осадков, ночью +13...+15°, днем +26...+28°;

в Житомире -солнечно, ночью +10...+12°, днем +23...+25°;

в Запорожье - ясно, ночью +13...+15°, днем +26...+28°;

в Ивано-Франковске - дождь, ночью +11...+13°, днем +15...+17°;

в Кропивницком - без осадков, ночью +12...+14°, днем +25...+27°;

в Николаеве - солнечно, ночью +13..+15°, днем +26...+28°;

в Одессе - ясно, ночью +15...+17°, днем +23..+25°;

в Полтаве -без осадков, ночью +11...+13°, днем +25...+27;

в Ровно - дождь, ночью +11...+13°, днем +15...+17°;

в Симферополе - солнечно, ночью +14...+16°, днем +25...+27°;

в Сумах - ясно, ночью +9...+11°, днем +25...+27°;

в Тернополе -дождь, ночью 11...+13°, днем +15...+17°;

в Ужгороде - ясно, ночью +10...+12°, днем +15...+17°;

в Харькове - солнечно, ночью +10...+12, днем +25...+27°;

в Херсоне - без осадков, ночью +14...+16°, днем +26...+28°;

в Хмельницком - дождь и гроза, ночью +11...+13°, днем +20...+22°;

в Черкассах - ясно, ночью +10..+12°, днем +25...+27°;

в Чернигове - солнечно, ночью +11...+13°, днем +25...+27°;

в Черновцах - дождь и гроза, ночью +11...+13°, днем +22...+24°.

В воскресенье, 23 сентября, ситуация поменяется в противоположную сторону – дожди передвинутся с запада на остальную территорию Украины. Значительно упадет температура воздуха. Запад ожидает в среднем +16…+18°С. Центр и север получат +14…+16°С, а на восточно-южной части страны будет от +19 до +25°С.

Погода в воскресенье, 23 сентября (Фото: meteo.gov.ua)

Погода в воскресенье, 23 сентября, в городах Украины:

в Киеве - дождь, ночью +9...+11°, днем +15...+17°;

в Виннице - ясно, ночью +8...+10°, днем +15...+17°;

в Луганске - дождь и гроза, ночью +9...+11°, днем +22...+24°;

в Луцке - солнечно, ночью +6...+8°, днем +14...+16°;

во Львове - ясно, ночью +6...+8°, днем +14...+16°;

в Днепре - дождь, ночью +12...+14°, днем +17...+19°;

в Донецке - дождь и гроза, ночью +13...+15°, днем +21...+23°;

в Житомире - ясно, ночью +8...+10°, днем +15...+17°;

в Запорожье - дождь и гроза, ночью +13...+15°, днем +21...+23°;

в Ивано-Франковске - ясно, ночью +6...+8°, днем +15...+17°;

в Кропивницком - дождь, ночью +12...+14°, днем +16...+18°;

в Николаеве - дождь и гроза, ночью +13..+15°, днем +20...+22°;

в Одессе - дождь и гроза, ночью +13...+15°, днем +18..+20°;

в Полтаве -дождь, ночью +11...+13°, днем +16...+18;

в Ровно - ясно, ночью +6...+8°, днем +15...+17°;

в Симферополе - дождь и гроза, ночью +14...+16°, днем +22...+24°;

в Сумах - ясно, ночью +9...+11°, днем +14...+16°;

в Тернополе -ясно, ночью 7...+9°, днем +15...+17°;

в Ужгороде - ясно, ночью +7...+9°, днем +17...+19°;

в Харькове - дождь и гроза, ночью +10...+12°, днем +19...+21°;

в Херсоне - дождь и гроза, ночью +14...+16°, днем +21...+23°;

в Хмельницком - ясно, ночью +7...+9°, днем +16...+18°;

в Черкассах - дождь, ночью +10..+12°, днем +15...+17°;

в Чернигове - дождь, ночью +11...+13°, днем +14...+16°;

в Черновцах - ясно, ночью +8...+10°, днем +15...+17°.

Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что начало октября порадует погодой. С 1 по 7 октября в Украине потеплеет до плюс 23—25 градусов. Но уже с 8 октября по всей стране начнется снижение температуры до плюс 12—15 градусов, в северных областях даже возможны заморозки. А начиная с 15 октября температура воздуха понизится до плюс 9 — 12 градусов и в этих пределах будет держаться до конца месяца.

Что же касается дождей, то, по словам народного синоптика, в первой половине октября их будет немного, а вот вторая половина месяца будет дождливой.

Ранее Горбань рассказывал, что начиная с 15 сентября в Украину придет первое бабье лето, во время которого осадков не ожидается, столбики термометров местами достигнут отметки плюс 25. Правда, продлится оно всего десять дней, а уже с 25 сентября к нам снова вернутся дожди и ожидается понижение температуры.

При этом Леонид Горбань добавил, что второе бабье лето стоит ожидать после 4 октября. Тогда столбики термометров снова поднимутся до 20 градусов тепла и выше.