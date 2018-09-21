Синоптик спрогнозировал погоду в Украине на октябрь

Уже после первой недели октября украинцев ожидает значительное снижение температуры и первые заморозки.

"С 1 по 9 октября дневная температура будет порядка 19-23 градуса, затем к 10 октября будет резкое снижение температуры – до 11-13 градусов выше нуля", - сообщил в комментарии "Обозревателю" синоптик Леонид Горбань.

Но в первые дни месяца также расслабляться не стоит, по словам синоптика, именно в этот период Украину накроют бури. Сильные осадки еще пройдут 8-9 октября.

"А к 14-16 числу ожидается повторное снижение температуры – до 7-10 градусов тепла, что будет сопровождаться обильными осадками, и такая температура будет держаться до конца месяца, а в некоторые дни температура будет понижаться до 4-5 градусов", - спрогнозировал синоптик.

Горбань утверждает, что весь октябрь, не считая первой недели, будет холодным и сырым.

"Первых заморозков стоит ожидать 9-10 числа, а вторые придут 16-17 октября", - отметил он.

Что касается прихода зимы, синоптик не советует с этим спешить. По его словам, в ноябре ожидаются легкие морозы с оттепелями, а декабрь вообще будет очень теплым.

"Серьезные морозы нас ждут с 3 по 15 февраля - будет 20-25 градусов мороза, также в районе 20-27 января тоже будут морозы. А до 20 января будет даже тепло", - сказал он.

Ранее синоптики прогнозировали, что нынешняя осень будет без особых "сюрпризов", часто по температурным показателям будет напоминать о лете, а по-зимнему суровой станет только в конце ноября. Ранее сообщалось, что дожди в Украине продлятся на протяжении всей следующей недели - до выходных включительно, а заморозки придут в страну уже 25 сентября.