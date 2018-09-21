День Независимости Украины

Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 21.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина успешно испытала новое высокоэффективное оружие
Украина успешно испытала новое высокоэффективное оружие
Новости: Гройсман сообщил, когда в 2019 году будет проведена индексация пенсий
Гройсман сообщил, когда в 2019 году будет проведена индексация пенсий
Новости: Назван лучший игрок 1-го тура Лиги чемпионов
Назван лучший игрок 1-го тура Лиги чемпионов
Новости: Космическая станция Hayabusa-2 высадила на астероид два зонда
Космическая станция Hayabusa-2 высадила на астероид два зонда
X

В Украине могут появиться встроенные начальные школы

В Украине могут появиться разрешить встроенные начальные школы
16:26 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
a3d.ru

Новости Украины: Минрегион рассматривает возможность проектирования начальных школ, встроенных в жилые дома.

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ рассматривает возможность разрешить в государственных строительных нормах (ГСН) проектировать в жилых комплексах встроенные школы, сообщил замминистра Лев Парцхаладзе.

"Минрегион сейчас рассматривает такой вопрос - позволить проектировать начальные школы, встроенные в жилые дома (вроде детских садов, норма о которых уже содержится в обновленных ГСН, которые вступят в силу с 1 октября)", - написал Л. Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

По его словам, министерство планирует четко прописать в требованиях к встроенным школам, необходимый уровень шумовой изоляции, инсоляции, пожарной безопасности, рекуперацию, высоту потолков, наличие спортзала и пр.

"В Украине есть большая нехватка школ и детсадов, особенно в крупных городах, в центральных районах.

С 1 октября в действие вступают обновленные ГСН, которые содержат норму о возможности проектировать небольшие детсады, встроенные в жилые дома.

Проектирование по аналогичному принципу небольших начальных школ – это компромисс, который действительно может решить важную социальную проблему", - отметил замминистра.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Встроенные школы, ГСН, Лев Парцхаладзе, Минрегион Украины, Проект, Школы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Итоги 20 сентября: Порошенко в Раде и новый состав ЦИК Сегодня отмечают Рождество Пресвятой Богородицы В базу Миротворца "загремел" наместник Киево-Печерской лавры

Последние новости

Фриз объяснила подробности запрета на размещение иностранных баз в Украине Определены соперницы Цуренко и Свитолиной на турнире в Китае Трамп призывает снизить цены на нефть
Сегодня читают
01 На выходные в Украину придет похолодание и дожди
02 Украинцев предупредили о заморозках
03 Динамо - Астана 2:2 события матча (Видео)
04 Волкер сравнил Порошенко и Путина
05 Паспортный скандал: Климкин заявляет, что его не услышали
Новости сегодня
16:23 Капитан российского судна умер в море
16:18 В Киеве 22 сентября объявлено Днем траура
16:17 Заслуженный тренер Украины заступился за Динамо и Хацкевича
16:09 Надежда Мейхер-Грановская станцевала с бывшим партнером Могилевской
16:07 Сотрудника прокуратуры избили на Закарпатье
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На 90-м году жизни не стало бывшего премьер-министра Украины
Скончался Виталий Масол
Новости: Синоптик спрогнозировал погоду в Украине на октябрь
Синоптик спрогнозировал погоду в Украине на октябрь
Новости: В Украине могут появиться встроенные начальные школы
В Украине могут появиться встроенные начальные школы
Новости: Принц Гарри дважды оконфузился на торжественном обеде (Видео)
Принц Гарри дважды оконфузился на торжественном обеде (Видео)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь