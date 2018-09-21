В Украине могут появиться встроенные начальные школы

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ рассматривает возможность разрешить в государственных строительных нормах (ГСН) проектировать в жилых комплексах встроенные школы, сообщил замминистра Лев Парцхаладзе.

"Минрегион сейчас рассматривает такой вопрос - позволить проектировать начальные школы, встроенные в жилые дома (вроде детских садов, норма о которых уже содержится в обновленных ГСН, которые вступят в силу с 1 октября)", - написал Л. Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

По его словам, министерство планирует четко прописать в требованиях к встроенным школам, необходимый уровень шумовой изоляции, инсоляции, пожарной безопасности, рекуперацию, высоту потолков, наличие спортзала и пр.

"В Украине есть большая нехватка школ и детсадов, особенно в крупных городах, в центральных районах.

С 1 октября в действие вступают обновленные ГСН, которые содержат норму о возможности проектировать небольшие детсады, встроенные в жилые дома.

Проектирование по аналогичному принципу небольших начальных школ – это компромисс, который действительно может решить важную социальную проблему", - отметил замминистра.