Ученые США и Израиля: Почтовая площадь имеет историческое значение

Участники международной научно-практической конференции подтвердили историческое значение Почтовой площади в Киеве. Об этом сообщило Министерство иностранных дел (МИД) в Twitter, передает УНН.

"Историческое значение Почтовой площади подтверждено! Резолюция Международной научно-практической конференции "Почтовая площадь в Киеве: историческое и культурное измерение", - говорится в тексте сообщения.

В обнародованном тексте резолюции отмечается, что статус Почтовой площади, в частности, подтвердили ученые США, Израиля, также к резолюции присоединилась представитель Дирекции департамента культуры и культурного наследия Совета Европы Ана Шебель. Ученые, в частности, определили, что территория Почтовой площади в Киеве является историческим памятником национального и мирового значения. Именно в этой местности, согласно тексту документа, происходило крещение местных жителей. Это, по мнению авторов резолюции, побуждает государственные органы власти предоставить ей статус памятника истории национального уровня.

В августе директор КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" Максим Калинин и заместитель директора Департамента культуры - начальник управления сохранения исторической среды и охраны объектов культурного наследия Александр Никоряк сообщили, что археологические исследования на Почтовой площади будут продолжены после того, как будет осуществлено альтернативное укрепления конструкций. В Институте археологии Национальной академии наук Украины заявили, что на Почтовой площади в Киеве не было крещение Руси, там находятся артефакты XVII-XVIII века.