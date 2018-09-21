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В Киеве школьникам рассказывали об опасности в соцсетях

Кибербуллинг
20:32 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Опасности общения в соцсетях стали темой разговора сотрудников киберполиции с учениками киевских школ.

Представители киберполиции рассказали столичным школьникам о безопасности в социальных сетях. Основными темами для обсуждения стали троллинг, кибербуллинг, секстинг и груминг, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции. Как сообщили в пресс-службе, работники киберполиции ответили на вопросы детей и предоставили им рекомендации, как имея профиль в социальных сетях, обезопасить себя.

"Особое внимание уделили культуре общения с незнакомыми пользователями. В разговоре со старшеклассниками обсуждали вопрос троллинга, кибербуллинга, секстинга", — говорится в сообщении.

Справка:

Троллинг — вид взаимодействия в онлайн-дискуссиях на виртуальных коммуникативных ресурсах (на форумах, в соцсетях, блогах и т.д.), когда взаимодействие нацелено на провокацию эмоционального ответа, эмоциональной реакции, эмоциональных аргументов, обид и долгих бесплодных дискуссий, флейма, нагнетания конфликтов для реализации целей интернет-тролля.

Кибербуллинг — использование телефона, компьютера и других гаджетов для травли, запугивания, вымогательства, которое разворачивается в виртуальном мире, в частности в социальных сетях.

Секстинг — пересылка личных фотографий, сообщений интимного содержания с помощью современных средств связи: смартфонов, электронной почты, социальных сетей.

Груминг — установление дружеских отношений с ребенком с целью личной встречи, вступления с ним в сексуальные отношения, шантажа и эксплуатации. Такие знакомства чаще всего происходят в чате, на форуме или в социальной сети. Общаясь лично ( "в привате"), злоумышленник, чаще всего представляясь сверстником, входит в доверие к ребенку, а потом пытается узнать личную информацию (адрес, телефон и т.д.) и договориться о встрече.

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Новости Украины, груминг, Киберполиция, Киев, Секстинг, Соцсети, Троллинг.
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