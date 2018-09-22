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Томос: Патриарх Филарет рассказал о распределении церковного имущества

Патриарх Филарет
06:30 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Глава УПЦ КП рассказал, как будет распределяться имущество украинских церквей после Томоса.

По словам патриарха Филарета (Денисенко), вопрос, кому будет принадлежать имущество украинских церквей, зависит от религиозных общин и от государства.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Имущество принадлежит общинам, как собственность религиозных общин, и имущество принадлежит государству, которое дает в пользование церкви те или иные храмы, монастыри, лавры", - объясняет патриарх в интервью журналистке Украинской службы Голоса Америки.

По его словам, если общество переходит в новообразованную объединенную украинскую церковь – она переходит со своим имуществом.

"Если она не переходит в украинскую церковь, она остается со своим имуществом в российской церкви. Потому что это имущество – собственность общины", - рассказывает патриарх Филарет о церквях УПЦ, которые предпочитают остаться в УПЦ, а не переходить в единую поместную церковь.

"Что касается государственного имущества – архитектурных памятников, и тому подобное – это имущество будет принадлежать тому, кому его передаст государство. Если передаст Русской православной церкви в пользование – им будут пользоваться приходы Русской православной церкви. Если украинской объединенной церкви, этим имуществом будет пользоваться объединенная украинская церковь", - добавляет патриарх Филарет.

Как пример патриарх приводит Печерскую Лавру, Почаевскую Лавру и многочисленные храмы и памятники архитектуры, которые принадлежат государству.

Также, отвечая на вопрос об украинских церквях за рубежом, патриарх Филарет объяснил, что каждый приход будет принимать собственное решение: "За рубежом – в Америке, Канаде, в Европе есть приходы, которые принадлежат Константинопольскому патриархату. Они в его составе и останутся. А те, которые захотят быть с украинской церковью, – мы их не будем отбрасывать".

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Новости Украины, Патриарх Филарет, Поместная Церковь, Томос, УПЦ КП.
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