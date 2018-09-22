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Как избежать отравления грибами: Минздрав напомнил правило "одних суток"

Грибы
08:59 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

Новости Украины: В Министерстве здравоохранения сообщили, что по состоянию на 21 сентября в Украине отравились грибами 174 человека, 11 из них умерли.

В Украине с начала года дикорастущими грибами отравились 174 человека, из них 11 умерли. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"По состоянию на сегодняшний день, 21 сентября, в Украине отравились дикорастущими грибами 174 человека, 11 из них умерли", - говорится в сообщении.

В министерстве напоминают, что абсолютно противопоказано потребление грибов для детей до 12 лет, женщин в период беременности и грудного вскармливания, людей пожилого возраста.

Во избежание отравления грибами Минздрав советует пользоваться правилом "одних суток": готовить грибы в течение первых суток после сбора (отваривайте по меньшей мере трижды по 30 минут) и хранить приготовленные грибы не более суток.

В Здолбунове отравились дети

Основные признаки отравления грибами - это тошнота, рвота, резкая боль в животе, диарея, головокружение, повышение температуры тела, снижение пульса, удушье, судороги, отток крови от конечностей (холодные руки и ноги), появление галлюцинаций и бред. При появлении хотя бы одного из симптомов отравления грибами Минздрав призывает немедленно обращаться к врачу. В то же время в министерстве подчеркнули, что самый действенный совет, который стопроцентно убережет от отравления грибами, - отказ от потребления дикорастущих грибов.

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Новости Украины, Минздрав, Отравление грибами, Правило одних суток, Признаки отравления грибами, Совет, Статистика.
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